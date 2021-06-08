



«Послы ЕС, похоже, собираются одобрить замораживание активов и запрет на визы на следующей неделе для 7 человек и 1 организации, которые считаются ответственными за вынужденную посадку рейса #Ryanair 23 мая. За этим последует более широкий санкционный список + секторальные санкции», — сообщил журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, пишет Телеграф.





Список лиц и название организации он не раскрыл. Ранее его прогнозы и инсайды про действия ЕС против властей Беларуси почти всегда сбывались.





Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти ЕС продолжают подготовку экономических санкций против властей Беларуси. Точный список ещё не утвержден. Однако источники сообщают, что ограничения введут в отношении «Беларуськалия», также рассматривается вопрос прекращения транзита российского газа через Беларусь.





В свою очередь, премьер белорусского правительства Роман Головченко заявил в эфире БТ 5 июня, что ЕС, вводя санкции, потеряет белорусский рынок. А он вместо западных готов использовать в стране азиатские и российские технологии.





По словам Романа Головченко, ущерб Беларуси от западных санкций может достигнуть почти 3% ВВП.





«Вместе, если торговые и финансовые санкции, то максимальный объем ущерба, который был подсчитан, составлял 2,9% от ВВП. Я уверен, что даже, если это (введение санкций против Беларуси – Ред.) будет иметь такой эффект, то мы эти цифры однозначно перекроем за счет других источников», — уверен Головченко.





Согласно планам правительства, ВВП Беларуси в 2021 году должно составить 158,4816 млрд рублей. Таким образом 3% от ВВП — это 4,75 млрд. рублей