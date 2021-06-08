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Мать политзаключенного: сыну предложили написать прошение о помиловании

Ольга, мать 22-летнего заключенного шкловской колонии №17, подтвердила, что ему предлагали писать прошение о помиловании.


"Позвонил сын. Разговаривал с отцом. При разговоре присутствовал контролер. И сын специально спросил его (это слышал отец), можно ли озвучивать информацию о прошении. Тот согласился. Тогда сын рассказал, что в мае с ним разговаривал прокурор, который был в колонии, и сказал так: "теперь ты можешь подавать прошение о помиловании". Сын ответил прокурору, что подумает. Когда, какие условия, что будет дальше - не знаем. Ясно, что это не телефонный разговор. Теперь ждем свидания с сыном, тогда может что-то узнаем больше. Пока не знаем, принял ли сын предложение", — рассказала Ольга Свабодзе.

Ольга просила не называть ее фамилию и имя сына. Сыну Ольги 22 года, он был осужден на 2,5 года заключения по 364 статье Уголовного Кодекса об участии в массовых беспорядках. Вину свою признал сразу, еще на следствии. По словам Ольги, ее сына правозащитники признали политзаключенным.

Напомним, в конце прошлой недели в медиа начала появляться информация о том, что заключенным, которых осудили за протесты против фальсификации выборов и насилия, поступают предложения написать прошения о помиловании. 

Такая информация, согласно источникам, пришла из колоний в Новополоцке, Витебске и Шклове. По словам Марины Адамович, жены Николая Статкевича, известно по меньшей мере о 5 подобных фактах.
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