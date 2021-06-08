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Андрей Федоров: Западные санкции против Минска на руку властям России

Если Россия нажмет на имеющиеся у нее рычаги, то в Беларуси массы выйдут на улицы уже не под бело-красно-белыми флагами, а с лозунгами работы, денег, хлеба, заявил "Белорусскому партизану" международный обозреватель Андрей Федоров.

Андрей Федоров: Западные санкции против Минска на руку властям России
Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей встретился с иностранными послами.

Широкой публике неизвестно, о чем шла речь на встрече. Но по ее итогам дипломаты выступили с  совместным заявлением.

Дипломаты призвали власти откликнуться на требования белорусского народа:

- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний;

- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране;

- начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

Дипломаты также проинформировали министра о потенциале позитивного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране. 

Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. 

Главы миссий также выразили ожидание, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.

Дипломаты подтвердили, что их правительства по-прежнему готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью помочь защитить суверенитет и независимость Беларуси.

Неужели официальный Минск устами Макея просит нормализации отношений с Западом? Об этом «Белорусский партизан» спросил международного обозревателя Андрея Федорова.

- говоря, уже не помню, когда Макей встречался с западными дипломатами в таком широком кругу. Сам формат встречи позволяет сделать определенные вывод?

- Эта встреча ни о чем не говорит, потому что неизвестно, кто инициатор встречи. Но возможны самые разные варианты: гипотетически министр сам мог пригласить западных дипломатов, чтобы довести до их сведения, что Беларусь не хотела бы попасть под санкции, собирается принять шаги навстречу, либо напротив, пригрозить ответными мерами в случае введения санкций. 

Точно так же и со стороны послов, если они инициировали встречу: либо предупредить о новых санкциях в случае невыполнения ряда условий, либо предупредить о недопущении дальнейших шагов по эскалации ситуации, иначе могут быть введены санкции.

Ничего определенного сказать невозможно. Судя по тому, что послы огласили ряд известных условий, мне кажется, что они инициировали встречу с Макеем. 

- Послы-участники встречи сделали совместное заявление. Лично у меня сложилось впечатление, что Макей призвал Запад к нормализации отношений: дипломаты перечислили условия для возможной нормализации и заявили о содействии защите независимости и суверенитету стран. 

Мог ли Макей призывать Запад к нормализации отношений, пугая еще большим дальнейшим вовлечением Беларуси в орбиту Москвы?

- Элементарно: сейчас это главный козырь официального Минска в разговоре с Западом. Если исключить угрозы гражданскому обществу, то это главный козырь белорусского руководства для разговора с Западом: чем сильнее надавите, тем сложнее будет отбиваться от России. Я даже не сомневаюсь, что Макей высказывал такую позицию. 

- Ведь дальнейшее вовлечение Беларуси в российскую орбиту грозит превращением Беларуси в аналог “ЛНР-ДНР”, соответственно, его руководителя – в аналог правителя “ЛНР-ДНР”. Лукашенко устраивает такая роль?

- Крайне маловероятно. Но иногда другого выхода нет: в конечном итоге получится тот же результат, но на гораздо худших условиях. Порассуждаем гипотетически: если Россия выставит соответствующие условия и нажмет на имеющиеся рычаги (а рычагов у Кремля предостаточно), то белорусская экономика окажется в крайне плохом состоянии, массы выйдут уже не под бело-красно-белыми флагами, а с лозунгами работы, денег, хлеба. И что тогда делать? 

Понятно, что Лукашенко не хочет такого исхода. Но если делать выбор между плохим и очень плохим, то, наверное, выбор будет сделан в пользу плохого.

- Буквально за день до этого Путин во время телефонного разговора с главой Европейского совета Шарлем Мишеле подчеркнул контрпродуктивность введения санкций в отношении официального Минска и в целом любых попыток вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства. 

Кремль заявил эксклюзивные права на Беларусь и ее руководителя?

- Насчет руководителя не знаю. А по поводу Беларуси – так это стандартная позиция России с августа 2020 года, да и во времена предыдущих белорусско-западных обострений. Здесь ничего удивительного.

- Действительно ли Россия готова впрячься за Беларусь и смягчить западне санкции?

- Точно нет. Западные санкции безусловно ослабляют Беларусь, ослабляя при этом белорусское руководство. На этот счет согласны все – ослабление белорусского руководства только на руку властям России. 
Юрий Кремнев, Белорусский партизан
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