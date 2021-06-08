Совместное заявление дипкорпуса в Беларуси после встречи с Макеем

Как следует из заявления, на встрече дипломаты призвали правящий режим:





- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества;





- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;





- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;





- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия;





- начать инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.