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Впервые за 22 года в Минске могут отменить военный парад на 3 июля?

Раньше подготовка к параду на День Независимости начиналась в середине мая, в 2021 году пока - тишина

Впервые за 22 года в Минске могут отменить военный парад на 3 июля?
Фото ЕРА
Как известно, военные парады в Минске проводят каждый год. Раз в пять лет (на юбилейные даты) – в День Победы: так было в 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015 и 2020 годах. В остальные годы военные парады проходят на 3 июля. Впрочем, так было не всегда, ведь 3 июля День Независимости стали отмечать после референдума, который прошел в ноябре 1996 года. Раньше этот праздник приходился на 27 июля — день принятия Декларации о государственном суверенитете БССР. 3 июля же тогда отмечался как день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков и день города. Позже последний перенесли на сентябрь, а 3 июля стал главным государственным праздником Беларуси.

Подготовка к военному параду – долгое и сложное мероприятие. Взять подготовку к последнему параду на 3 июля – такой был в 2019 году (повторимся, в 2020-м парад проводили на 9 мая): первая информация о подготовке появилась еще в середине мая, а 23 мая уже прошли первые тренировки пеших расчетов на плацу военной комендатуры в Уручье. Сейчас до 3 июля остается меньше месяца, а подготовки к традиционному параду не видно и не слышно. Что происходит? Может, парад готовится в тайне? А может его и вовсе не будет? «Комсомолка» спросила об этом в Минобороны:

- Информации о решении о проведении парада 3 июля 2021 года нам пока не поступало, - сообщил «Комсомолке» глава пресс-службы Минобороны Беларуси Игорь Гремешкевич. – Поэтому подготовка к параду пока не ведется.

Парад на день Независимости 3 июля, судя по всему, не проводили лишь единожды – в 1999 году. Праздник омрачила трагедия, которая случилась за месяц до этого: 30 мая 1999 года в страшной давке на ступеньках перехода станции метро «Немига» погибли 53 человека – в основном молодежь. Тот трагический день также начался с праздника: у Дворца спорта проходил фестиваль пива, выступала группа «Манго-Манго». Внезапно начался ливень, и толпа хлынула в ближайшее укрытие – переход у станции метро… Позже были два дня официального траура, потом в течение 40 дней не проводили праздничные мероприятия. Минчане вспоминают, что празднование 3 июля прошло скромно – по крайней мере, военного парада никто не помнит.

Выходит, если все же военный парад на 3 июля 2021 года не пройдет, такое случится впервые за 22 года.
KP.by
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