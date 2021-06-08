Прямо сейчас западные дипломаты встречаются с Макеем
Послы (и временные поверенные) стран Евросоюза, Великобритании и США прямо сейчас находятся в МИД Беларуси.
Они встречаются с министром Владимиром Макеем. Эту информацию @euroradio подтвердили источники в дипломатических кругах.
Как уточняют источники, встреча должна была состояться раньше, но ее перенесли.
О теме встречи не сообщается, как и о том, была ли это инициатива беларуского МИД или западных дипломатов.
"Белорусский партизан"
11:10 08/06/2021
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