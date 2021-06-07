Путин отправит Медведева поруководить Думой?





Дмитрий Медведев, рассказали « Список «Единой России» на выборах в Госдуму осенью 2021 года возглавит председатель партии власти, бывший президент и бывший премьер-министр России, рассказали « Медузе » два источника, близких к администрации президента (АП).





Эти сведения подтвердил собеседник, близкий к руководству «Единой России». Собеседники «Медузы» называют такой сценарий «базовым» и «ключевым». «Других в настоящее время нет», — добавляет один из них.





Дмитрий Медведев возглавлял список единороссов на предыдущих выборах в Госдуму в 2016 году, тогда партия набрала 54,2% голосов при явке 47,9%. В то время бывший президент Медведев руководил правительством РФ. В общефедеральной части списка «Единой России» он тогда был единственным кандидатом, хотя по закону в ней может быть до десяти человек.





Дмитрий Медведев ушел в отставку вместе со своим кабинетом в январе 2020 года. Сейчас он занимает должность заместителя секретаря Совета безопасности России и, скорее всего, будет первым номером в общефедеральной группе уже из нескольких человек; точное их количество и персональный состав пока обсуждаются. Сейчас в эту часть списка могут входить до 15 человек.





«Медведев в последнее время очень активен: проводит созвоны по партийным делам — и не только по партийным. Еще зимой статусные игроки могли позволить себе не советоваться с ним в каких-то вопросах, а сейчас все с уважением: „Надо обсудить с Дмитрием Анатольевичем“», — рассказывает собеседник «Медузы», близкий к правительству.





Ранее в Кремле и «Единой России» прорабатывали несколько сценариев формирования партийных списков для выборов в Госдуму. Медведев мог вновь пойти единственным участником общефедеральной части списка партии власти. Единственным первым номером мог стать и президент Владимир Путин. Существовал также вариант, в котором список «Единой России» возглавлял нынешний премьер-министр Михаил Мишустин, говорят собеседники «Медузы».





«У списка с Мишустиным была своя логика — уже несколько [выборных] циклов список единороссов возглавляют премьеры; правда, они же были председателями партии. Рейтинг у премьера прет, так что это ЕР только прибавило бы очков», — говорит близкий к АП собеседник «Медузы».





Но у этого сценария был «ограничивающий фактор», добавил он: сочетание должности премьера, высокой популярности и публичной роли лидера списка «Единой России» автоматически бы указывало, что Мишустин — преемник президента, а такое решение «точно пока не принято».





Одним из вариантов также была «широкая линейка» общефедеральной части списка во главе с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, но этот сценарий быстро перестали обсуждать — из-за малой известности Турчака.





Правда, рейтинги Дмитрия Медведева невысоки. По майским показателям доверия «Левада-центра» (с тех пор компания не публиковала такие рейтинги), 33% респондентов сами назвали политиком, которому доверяют, Владимира Путина, 11% — Михаила Мишустина. У Дмитрия Медведева было всего 2%.





У ВЦИОМ другая методика опроса: по ней респонденту называют фамилию политика и спрашивают, доверяет ли респондент ему или ей. По таким подсчетам, на 31 мая 2021 года Путину доверяют 66,4%, а Мишустину — 51,4% россиян.





Рейтинг доверия Медведева по методике ВЦИОМ — 23,3%; при этом он уступает лидерам других парламентских партий (ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия»). Не доверяют, по подсчетам ВЦИОМ, Медведеву 66,6% опрошенных (Мишустину — 31,3%, Путину — 28,9%).





Помощник Медведева Олег Осипов переадресовал вопрос «Медузы» о возможности его выдвижения на выборы в Госдуму во главе списка «Единой России» в саму партию.





«От вас это слышу, я об этом не знаю», — ответил на тот же вопрос корреспонденту «Медузы» заместитель секретаря генсовета ЕР, депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Я бы вообще не хотел это комментировать, все решения примет съезд», — сказал «Медузе» заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России», глава пресс-службы партии Дмитрий Миненко.





В интервью «Коммерсанту» на вопрос, возглавит ли он список «Единой России» в Госдуму, Дмитрий Медведев ответил так: «На этот вопрос ответит съезд. Мы сделаем так, чтобы партия получила наибольшее количество голосов». Съезд «Единой России» должен пройти 19 июня в Москве.





По майскому опросу «Левада-центра», рейтинг «Единой России» в Москве составил 15%. Однако за партию власти намерены проголосовать 28% из тех, кто в принципе намерен участвовать в выборах.





На 31 мая, по опросу ВЦИОМ, рейтинг ЕР по России составлял 29,7%. Это выше, чем рейтинги других партий: у КПРФ рейтинг составил 13,2%, у ЛДПР — 10,2%, у «Справедливой России» — 7,3%. Другие партии пока не преодолевают пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в Госдуму.





Вместе с тем ранее РБК сообщал, что администрация президента поставила региональным властям задачу обеспечить 45% голосов за единороссов на осенних выборах в Государственную думу.





С 24 по 30 апреля партия власти провела свои праймериз — в основном в электронном виде, с помощью сайта «Госуслуги». Как писала «Медуза», в предварительном голосовании «Единой России» принуждали участвовать бюджетников. Кроме того, по сведениям «Медузы», единороссы рассчитывали, что региональные администрации обеспечат явку 10–15% от общего числа избирателей.





В итоге, по официальным данным, на праймериз за «Единую Россию» действительно проголосовали 10% российских избирателей. В Москве эта цифра составила около 6%. Однако аналитик Сергей Шпилькин, постоянно изучающий выборы в России, предположил, что «голоса были „нарисованы“ непосредственно в системе электронного голосования Москвы без привязки к аккаунтам каких-либо реальных пользователей».





В соцсетях рассказывали о подозрительной активности, которую пользователи наблюдали в своих профилях на «Госуслугах». В частности, журналистка Арина Бородина обнаружила, что в ее личный кабинет входили от имени Центра обработки персональных данных «Единой России».