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"Колониальное мышление в своей нетронутой чистоте"

В понедельник, 7 июня, Александр Лукашенко подписал Указ о «Дне народного единства» – 17 сентября.

В этот день в 1939 году СССР напал на Польшу (1 сентября на Польшу напала нацистская Германия, начав Вторую мировую войну), в результате чего Западная Беларусь вошла в состав БССР.

Назначение этой даты "праздником" прокомментировал в Facebook политобозреватель Виталий Цыганков.

«Обратите внимание, как один персонаж любит назначать праздничными даты, когда нас, белорусов, освобождали с Востока.

3 июля — главный официальный праздник страны, день, когда Красная Армия освободила Минск. Теперь вот 17 сентября, когда Красная Армия начала свой «освободительный поход», как его тогда называли, в Западной Беларуси и Украине.

Вот когда сами белорусы брали свою судьбу в свои руки – это нашему персонажу не нравится. 25 марта 1918 года, образование БНР. «Нет, враждебный праздник, не пущать». 27 июля 1990 года, принятие Декларации независимости. Было главным государственным праздником, но я его отменю, так как там же оппозиция БНФ была в Верховном Совете. 25 августа 1991 года, когда эта Декларация приобрела статус конституционного закона? — Вообще не замечаю.

А вот когда нас освобождали старшие братья с Востока — это «любо».

Колониальное мышление в своей нетронутой чистоте».
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