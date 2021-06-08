Экс-глава Администрации президента: «Я - с народом…»

20 лет назад он пробовал баллотироваться в президенты, но не сложилось. Синицын на всё махнул рукой и ушел в бизнес.





В последние годы об экс-главе Администрации президента Леониде Синицыне практически ничего не было слышно.













– Леонид Георгиевич, как у вас дела? Чем вы сейчас занимаетесь?





– Дела нормально. Занимаюсь бизнесом и некоторыми культурологическими проектами.





– Лет пять назад, когда мы с вами беседовали, вы говорили, что в сфере ваших интересов – космические программы, спутники, биржи…





– Уже сменил направление – космические проекты Марс накрыл медным тазом! (Смеется.) Сейчас в сфере моих интересов – недвижимость, международная торговля и прочее.





– Как реагируете на то, что сейчас происходит в стране? Вы вообще сегодня на чьей стороне?





– На чьей стороне? Ну ясное дело – с народом!





– Хороший ответ от человека, который нарисовал от руки эскиз официальных флага и герба.





– Под этими символами Беларусь еще не один год будет жить! Бело-красно-белый флаг – исторический символ, но он никогда не приносил удачи, и так сложилось, что все, кто брал его в руки, всегда терпели поражение. Может, в девяностых годах только были всплески какие-то – позьняковские ребята продержались несколько лет, это фактически их символ, но в целом он не несет удачи. Хотя чисто эстетически – да, приятен глазу, красивый, там и библейское есть начало, но как символ государственный – увы…





– Сегодня все живут в состоянии непроходящего напряжения… По вашим прогнозам, чем всё закончится?





– Наверное, так, как раньше, уже не будет. Это был уникальный период – 25 лет, когда Беларусь действительно сформировалось как государство (не до конца, но всё же). И такое вряд ли повторится.





Когда-то многие инвестировали в паровозы, но при этом уже были дизели. Так и сейчас – нужно вкладываться в будущее, в то, что дает перспективу. А старое – оно уже отживает, уходит. Может, еще и не замечает, что конец близок, что время закончилось, думает, что еще живо и здорово…





Белорусское общество – не то чтобы зрелое, но вдумчивое. Думаю, и власть, и оппозиция, и народ в конце концов найдут общий я к. Всё будет хорошо! Но такого достатка, как раньше, пока не будет. Об этом на какое-то время можно забыть. Хотя стремиться нужно!





– Хотите сказать, что нас ждут не очень простые времена?





– Да. В мире всё тоже непросто с экономикой, общий тренд идет к понижению. А сейчас закрыты границы, санкции – ну какое может быть развитие?





– Что скажете по поводу анонсированных изменений Конституции?





– Я Конституцию не менял бы. Конституция – это фактор стабильности. Если ты, условно говоря, каждые три года будешь ее менять – толку от этого не будет. Любую систему – экономическую, социальную, политическую – можно разрушить либо одним мощным ударом, либо серией частых маленьких повторяющихся ошибок. Математически это было даже доказано. Система стабильна тогда, когда есть твердые традиции – как в той же Англии. В этом большой смысл! И Конституция – это как традиция.





На мой взгляд, сейчас у нас совершенно нормальный Основной закон, позволяющий разрешить любой политический кризис, и нынешний в том числе.





– А как быть с ограничением президентских сроков?





– Это, пожалуй, единственный момент, который можно поменять.





Мне кажется, в этот сложный период в обществе может быть какое-то конституционное соглашение – естественно, в рамках действующей Конституции.





Реформирование Конституции – не самый главный момент, более важен этапный процесс создания гражданского общества. Лет 12 должна идти конституционная реформа в наших условиях, чтобы три-четыре созыва парламента сменились, чтобы сформировались политические партии. Партии, кстати, может сформировать только власть – запустить этот процесс. Сначала будут говорить, что они такие-сякие, провластные, но жизнь всё расставит по своим местам. В Верховный Совет 12-го созыва пришли 97 процентов коммунистов, а через год и партии не стало! Поэтому не нужно бояться, должен идти процесс партийного строительства, судебно-правовой реформы – все в рамках конституционной реформы.





– Всебелорусскому народному собранию предлагается придать конституционный статус…





– Мне кажется, это притянутое за уши предложение.





У нас сейчас кризис власти. И когда такое происходит, как правило, всегда собирают какое-то вече. Могла и оппозиция что-то подобное провести – просто у них, видимо, опыта не было, как это делать.





А то, что власть провела Всебелорусское собрание, – в той ситуации это было просто необходимо. Парламент ведь язык куда-то засунул и молчал, Лукашенко видел, что от него все в стороночку отбежали – и «Белая Русь» в том числе. Поэтому он сделал так, как жизнь подсказала. Я не вижу большой целесообразности в этом собрании, чтобы придавать ему конституционный статус. Но на какое-то время оно действительно выручило.





– Президентские выборы, с вашей точки зрения, нужно проводить досрочно?





– Лукашенко сам сказал, что пересидел, пора уходить. Сказал – делай. Только нужны честные выборы.





– Вы уверены, что это возможно? Избирательный кодекс не меняли, Центризбирком по-прежнему возглавляет Лидия Ермошина…





– Думаю, когда дело подойдет к этому этапу, и Центризбирком будет другой. Но проводить выборы нужно только по-честному! Необходимо, чтобы и партии были в избирательных комиссиях представлены. Хотя партии у нас и не сильно актуальны в обществе, но тем не менее. Нужно, чтобы независимые наблюдатели были, и международные тоже. И всё успокоится.





Но Центризбирком нужно полностью заменить. Последние выборы, которые Ермошина проводила, были провальные.





– Если не секрет, за кого вы голосовали на минувших президентских выборах?





– За Тихановскую. Она много говорила о том, что нам нужны честные выборы. Больше никто из кандидатов на этой идее акцент не делал, а эти три девчонки все время говорили о том, что выборы должны быть честными.





– На протестные акции ходили?





– Нет. Но я живу в центре, у меня хороший социальный слух, я прекрасно понял, что происходит. Хотя и не верил, что что-то глобально поменяется.





– Почему?





– Это была революция не политическая, а, скорее, моральная. В тот острый период не было грамотного лидера. Люди требовали честных и моральных выборов, а лидера такого не было. Пытались кого-то назначить, но не вышло. Поэтому и не получилось. Но вызреет ситуация, появится лидер. Может, и власть поможет кому-то дозреть…





– Думаете, будет озвучено имя преемника?





– Обычно такое правление, как мы сейчас имеем, переходит в другую фазу через коллективное управление. Думаю, так и будет. Был же принят недавно декрет о том, что власть в случае чего перейдет к Совбезу… Хотя, конечно, сценарии могут быть разными.





– Леонид Георгиевич, вы всё же выходец из тех, скажем так, высоких слоев атмосферы. Не пытались дать совет тем, кто сегодня у власти, – так сказать, по старой дружбе?





– У меня была такая мысль, я даже кое-какие движения делал в этом направлении, но там своя точка зрения. Может, у них всё же больше информации. А может, и заблуждений. Поэтому и не стал лезть.





У меня нет страха, что Беларусь развалится, все люди уедут. Ничего подобного – здесь и через тысячи лет люди будут жить! А этот сложный период нужно просто обустроить, чтобы жизнь была нормальной и комфортной. Сейчас нужны другие подходы в госуправлении, совсем по-другому нужно работать чиновникам. Смотрите, как «Телеграм» всё закрутил! Нужно понимать, что паровозы и даже дизели остались в прошлом. Просто бить по хвостам – это не выход, Нужно быть на шаг впереди времени…



