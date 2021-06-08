Ялта-2 vs Мальта-2. Что скажет Байден Путину о Беларуси?

Насколько велика вероятность, что эта дискуссия произойдет, и если да, то каковы могут быть результаты?





Официального подтверждения, что данный вопрос действительно будет обсуждаться, пока нет. По сообщению представителя Белого дома Джейн Псаки, американский президент планирует обсудить на саммите с Владимиром Путиным Беларусь «и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там».





Однако, согласно тому же источнику, сначала «они уделят много времени стратегической стабильности», а следующим пунктом обозначена Украина.





Таким образом, неясно, хватит ли на Беларусь времени, даже если собеседник Байдена вообще согласится разговаривать на эту тему. Что не факт, так как с российской стороны подобных сигналов не поступало. Кремль по обыкновению может лицемерно заявить, что, дескать, это внутренние проблемы Беларуси, так что нечего вмешиваться.





Но если дискуссия и состоится, это совсем не обязательно даст какие-то заметные результаты.





Прежде всего, неясна нынешняя позиция главы Белого дома. Во время избирательной кампании он неоднократно очень жестко критиковал действия белорусского режима. Но после избрания такого рода риторики стало существенно меньше.





Правда, в последнее время Минск сам подбросил горячую тему посредством истории с посадкой самолета и ее продолжения с Романом Протасевичем.





Но, самое главное, непонятно, в какой степени сейчас для Соединенных Штатов важна независимая Беларусь. Иными словами, на что они готовы пойти, чтобы сохранить ее таковой.





Потому что намерения России в отношении нашей страны совершенно очевидны: либо полностью сделать своим сателлитом с формальным сохранением признаков суверенитета, либо попросту аннексировать наподобие Крыма.





В первом варианте, пусть и в отдаленной перспективе, нельзя окончательно исключить возможность переориентации Беларуси на Запад. Поэтому второй наверняка предпочтительнее.





Разумеется, при этом отношения с Америкой и Европой обострятся, но, возможно, в Москве полагают, что рано или поздно все как-нибудь утрясется, дело же между тем будет сделано.





Кроме того, и в США есть авторитетные эксперты, которые рекомендуют администрации отказаться во внешнеполитическом курсе от идеологии и стать на позиции прагматизма. То есть перестать обращать внимание на сравнительно малозначительные нелиберальные державы, а сосредоточиться на угрозах, исходящих от Китая и России.





С учетом уже упомянутого обстоятельства, что «белорусский вопрос» никак не является для США приоритетным, можно допустить, что Джо Байден прислушается к такому мнению.





В таком случае, по прогнозу бывшего заместителя министра иностранных дел России Георгия Кунадзе, едва ли не единственной проблемой, по которой удастся худо-бедно договориться, останутся ядерные вооружения, и настанет очередная «разрядка международной напряженности».





Тем самым Москва фактически добьется вожделенной реализации «Ялты 2.0» – права контролировать почти все постсоветское пространство. Со всеми вытекающими для Беларуси последствиями.





Впрочем, есть и гораздо более оптимистические точки зрения. Например, политолог Андрей Пионтковский утверждает, что «Байден приезжает на встречу как Лидер Запада/Свободного Мира, включающего в себя Украину», что «Женева станет не «Ялтой-2», а «Мальтой-2». Обсуждением условий почетной капитуляции СССР/РФ уже не в 3-й, а в 4-й мировой войне».





На этом основании он делает вывод, что Кремль навсегда потерял Беларусь.





Скорее всего, истина, как обычно, окажется где-то посередине.