+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Будет очень интересно». Эйсмонт пообещала рассказать, кто из россиян финансировал Nexta

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила «РИА Новости», что чуть позже будут озвучены фамилии и еще много «интересного», связанного с финансированием Telegram-канала Nexta.


Роман Протасевич в конце прошлой недели рассказал в эфире ОНТ о некоем российском олигархе — конкуренте Михаила Гуцериева, — чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, пишет НН.

Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано «с Уралом и горной добычей».

В Кремле считают, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из России в финансировании оппозиции, вряд ли можно играть в кошки-мышки, заявил в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего «интересного». Чуть позже», — сказала в понедельник Эйсмонт.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]