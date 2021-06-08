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Знали, как сделать «коктейль Молотова»: 12 человек судят в Минске только "за приготовление к беспорядкам"

Обвиняемые решили участвовать в протестных акциях и беспорядках, но не успели это осуществить.

12 человек в Минске судят за то, что они думали устроить беспорядки.
Фото: Павел Мицкевич

В Минске 7 июня прошло первое судебное заседание по делу о приготовлении к массовым беспорядкам, информирует БелТА.

На скамье подсудимых в Доме правосудия в Минске - 12 человек. По версии следствия, все они готовились участвовать в умышленном уничтожении или повреждении имущества, других беспорядках, пишет kp.by.

Сообщается, что обвиняемые попали под влияние и призывы признанных экстремистскими телеграм-каналов. Утверждается, что планы по массовым беспорядкам: повреждению ТС и пунктов охраны правопорядка ОВД, «Табакерок», вооруженному сопротивлению, они обсуждали во время личных встреч и групповых чатах.

В УСК по Минску прокомментировали также, что фигуранты дела успели изготовить средства и орудия преступления - «два револьвера, являющиеся огнестрельным оружием, более 100 патронов, пригодных для стрельбы, металлические арматуру, прутья и «ежи», пневматические пистолеты и ружья, ножи, радиостанции, заготовили не менее 130 литров горючей и легковоспламеняющейся жидкости».

- Данные предметы были обнаружены и изъяты правоохранителями в гараже одного из обвиняемых,- добавили в УСК.

Часть информации о «подготовке к беспорядкам» нашли в телефонах задержанных:

- Установлено, что они обладали определенными знаниями об изготовлении коктейлей Молотова. Следствие выяснило, что эти данные они собирали с помощью различных интернет-ресурсов, в том числе деструктивных каналов в Telegram. Предварительно, подозреваемыми проводились испытания изготовленных зажигательных смесей, - прокомментировали в пресс-службе.

Преступный умысел обвиняемые не реализовали - их задержали.
Источник: Надежда Бутович
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