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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Уголовная ответственность за неоднократное участие в протестах вводится в Беларуси

Официально опубликованы поправки в уголовное законодательство, где среди прочего вводится уголовная ответственность за «неоднократное нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Появится новая статья УК — номер 342−2.



Под нее подпадают нарушение порядка организации или проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и т. п. Санкция — лишение свободы до трех лет или «химия» на тот же срок. Либо же арест.

Чтобы судили по этой статье, нужно в течение года «заслужить» два протокола по статье 24.23 КоАП (ранее это была 23.34 КоАП).

Вводится в УК и статья 130−1 «Реабилитация нацизма». Первый пункт гласит, что за умышленную реабилитацию — штраф или арест. Либо же лишение свободы на пять лет (или «химия» на такой же срок).

Второй пункт. Для должностных лиц — лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Третий вариант. Действия по реабилитации нацизма привели к тяжким последствиям, например, к смерти человека. За это — от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Большинство норм документа вступает в силу через три месяца, то есть в сентябре 2021 года.

Напомним, что и без всякой статьи в УК многих судили фактически именно за участие в несанкционированных акциях. Правда, правоохранителям для этого приходилось подгонять под "массовые беспорядки" выход на проезжую часть или брошенные в сторону ОМОНа цветы. Теперь не потребуется даже это.
OL
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