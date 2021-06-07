



Караев отметил, что выступление Протасевича дало ему некоторую новую информацию, которую журналист обсуждал со своими соратниками «внутри», она подтвердилась аналитикой и «вычислениями» силовиков, пишет ex-press.by.





— Люди вышли побардачить немножно, они играют в революционеров, А то, что они могут разрушить государство, жизнь людей, свою, в том числе. Из них половина потеряла бы работу [...] Они что думают, что хаос, который они порождают бесследно исчезнет? Это хаотичные бунтовщики, у них порядка нет ни в голове, ни в квартире.





Юрий Караев считает, что для Протасевича и его окружения протесты, на которые выходили люди, это некая «компьютерная игра», они отдалены от всего происходящего как «летчик, который бомбит города и не видит, сколько там погибших».





— До власти их никто бы не допустил, они нужны лишь для того, чтобы сломать сопротивление правоохранителей. Он (Протасевич. - Прим. TUT.BY) этим интервью не только душу хотел облегчить, но и судьбу, — уверен Караев.





Бывший глава МВД напомнил, что раньше он руководил охраной общественного порядка, а теперь как-то «очень быстро все решили понять и простить». Караев сказал, что силовикам нельзя было «допустить Немигу», чтобы люди не подавили друг друга.





— Толпа движется, да еще и агрессивная, готовая нападать на милиционеров. А если милиционеры что-то применят или сорвутся без приказа, и те побегут? Да хотя бы не от того водомета, который «ласкает» их, а от совокупного применения всех нелетальных спецсредств, которые может применить милиция. Они побегут и подавят друг друга, и матери подавленных, раздавленных, убитых и растерзанных в толпе будут сначала обвинять нас, жестоких, а потом до них дойдет, кто толкал.





Караев отметил, что никогда не забудет, как протестующие по телефонам смотрели, куда им идти. Ими руководил канал из-за рубежа, «взрослые образованные люди, бизнесмены, лавочники, айтишники и предприниматели, как бараны шли туда».





— Я к тому, что если бы эти матери подавленных и раздавленных (слава Богу, что этого не произошло) осознали, кто их на это толкнул... Мы-то сейчас не выкарабкались, а вышли из этой ситуации по наиболее легкому и бескровному варианту, как бы ни обвиняли милицию и меня в синих задницах.





Караев считает, что самая адекватная из всех полиций мира — это белорусская милиция. И он уверен: на протестующих оказывали влияние иностранцы.





— Что же за люди раздавали деньги на торговых точках и автомобилях. Есть такая технология: организовать сетевую ячейку, вбосить в нее по немного тысяч долларов, чтобы они были разбросаны — все яйца не в одну корзину. Мы их ловли по одному. Понимали, что есть видимая часть протестов, а есть те, кто ими заправляет, кто вбрасывает и подвозит. Они сейчас быстренько под плинтус залезли.





Отдельно Юрий Караев отметил журналистов, которые работали на протестах. Сообщил, что было видно «где и на чью мельницу они льют воду».





— Такое освещение, когда они видят, что милиционер действует по их мнению неправомерно и жестко, а сами могут так действовать. Они никогда не покажут тот момент, когда милиционера ударили, повалили и избивают. Потому что понимают, что любой человек понимает, что это джин, выпущенный из бутылки.





Бывший глава МВД сообщил, что «все бойцы действовали как положено, не обращая внимания на ссадины и ушибы и моральное давление, потому что главнокомандующий с нами».





— Участились наглые наезды на гаишников, министр МВД вносит в законодательный орган как изменить это… А просто: разрешите нам законодатели стрелять сразу же, как я вижу, что он меня сбивает. Если наркотики стали бедой общества, то в этой стране им отрубают руки, головы. Какова опасность — таково и противодействие государства.