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В каких странах Беларусь не может назначить посла

Как стало известно 6 июня, Словения отозвала разрешение на белорусское консульство (посольства там и не было), а Италия несколько месяцев не дает согласие принять нового посла, что равнозначно отказу от кандидатуры.

В каких странах Беларусь не может назначить посла
Посольство в Канаде белорусское правительство решило закрыть 22 мая (посла в ней не было с 2008 года). Но дипломатические проблемы у Беларуси не только в этих странах.

«Белсат» посмотрел, где у Беларуси все еще нет посла, хотя послы были раньше. Похоже, что проблемы, как в Италии, могут быть в еще пяти или шести странах.

Почему посла могут не захотеть принимать, как в Италии
Чтобы приняли посла или посланника, у него должны быть верительные грамоты от главы его государства. Эти грамоты должен лично принять глава государства, в которую руководствуется посол или посланник. Некоторые страны отказываются так делать, если не признают легитимность главы государства, из которой происходит посол.

Светлана Тихановская во время визита в Италию, которая пока не принимает белорусского посла. 29 апреля 2021 года. Фото: Светлана Тихановская / Telegram
Где-то есть постоянные поверенные – это ниже посла и посланника ранг. Для их принятия нужны подписи не глав государств, а министров иностранных дел (что удобно, если одна сторона не признает главу государства другой стороны).

В других странах есть только временный поверенный, для присутствия которого вообще не нужны верительные грамоты. При том Беларусь называет временных поверенных советниками-посланниками, хотя о должном послании верительные грамоты не сообщает.

Такой временный поверенный – Дмитрий Ермолюк со статусом советника-посланника, но без грамот – сейчас в Италии. Прошлый посол покинул пост аж в июле 2020 года: Александр Гурьянов по неназванным причинам тогда был назначен первым заместителем министра иностранных дел и уехал на родину. МИД Беларуси пока не подтвердил и не опроверг сообщение о том, что на должность посла в Италии не хотят принимать нынешнего пресс-секретаря МИД Анатолия Глаза.

После выборов-2020 новых белорусских послов принял дюжину стран


После президентских выборов 2020 года был назначены и приняты второй стороной шесть послов: бывший министр обороны Андрей Равков стал послом в Азербайджане, бывший генеральный прокурор Александр Конюк – в Армении, бывший председатель таможенного комитета Юрий Сенько – в Китае, Андрей Метелица перешел с должности начальника Главного договорно-правового управления Министерства иностранных дел на должность посла в Пакистане, Павел Взяткин – с должности начальника управления Департамента внешнеэкономической деятельности МИД на должность посла в Кении и по совместительству в Танзании, Уган иопии (верительные грамоты уже приняли Кения и Эфиопия).

Еще до президентских выборов, 25 июня 2020 года, были назначены два посла, от которых верительные грамоты приняли позже. Андрей Молчан ушел с должности директора Департамента по туризму в Минспорта на должность посла в Венесуэле, глава Венесуэлы Николас Мадуро (его не признают законным лидером страны более полусотни государств) принял от него грамоту 24 ноября. 1 сентября федеральный президент Австрии приняла верительные грамоты от нового посла Беларуси Александра Ганевича.

20 июля 2020 года были назначены еще четыре посла, которых приняли уже после выборов (пятый назначенный – в США – не отправился на задание). В Нидерланды тогда направили первого замминистра иностранных дел Андрея Евдоченко – и 9 сентября верительные грамоты в Евдоченко принял король Нидерландов. 30 сентября федеральный президент Австрии принял верительные грамоты от нового посла Беларуси и прежнего замглавы МИД Андрея Дапкюнаса (его же назначили в Словению по совместительству, но верительные грамоты там от него не принимали), 1 октября Президент Казахстана принял грамоты от нового посла и прежнего министра промышленности Беларуси Павла Утюпина. Вместе с ними 20 июля 2020 года был назначен послом в Великобританию и по совместительству в Республику Ирландию прежний министр финансов Максим Ермолович, но верительные грамоты от него британская королева приняла только 14 мая 2021 года (принимала ли его Республика Ирландия, не сообщалось).

Катар – посол не очень нужен?


С 2013 по 2018 год послом Беларуси в Объединенных Арабских Эмиратах, по совместительству в Саудовской Аравии и Катаре был Роман Головченко – потом он два года побыл главой Военно-промышленного комитета, а с лета 2020 года стал премьер-министром Беларуси. В Эмиратах и Саудовской Аравии его сменил Андрей Лученок, но в Катаре с 2018 года нет посла Беларуси – только временный поверенный (на сайте посольства его называют советником-посланником, но новостей о том, чтобы от него принимали верительные грамоты, не было). В том же 2018 году консульская секция посольства в Катаре прекратила работу, но посольство без посла осталось.

Почему так случилось, неизвестно. Но временный поверенный уверяет, что в отношениях с Катаром все нормально, а эмир Катара до сих пор контактирует с Лукашенко. Впрочем, Катар – относительно небольшая страна (по населению как Гродненская область, по площади менее половины этой области), граничащая с Саудовской Аравией, где посол есть.

Аргентина – теперь временный поверенный

Владимир Остапенко был послом Беларуси в Аргентине с декабря 2017 года по ноябрь 2020-го. Он высказывался в поддержку белорусских протестов, подал в отставку после тайной инаугурации Александра Лукашенко, позже отозвал первое заявление об отставке и подал новое, более подробное. В новом он указал, что просит отставки «в связи с нарушением нанимателем законодательства»: нарушения гарантированных Конституцией прав и свобод граждан, грубые фальсификации итогов президентских выборов, насилие силовиков против мирных протестующих, затягивание уголовных дел об убийствах и пытках протестующих, несоблюдение законодательства о публичной инаугурации… С ноября Остапенко лишен дипломатического ранга за «проступок, несовместимый с дипломатической службой». С того же месяца он входит в Национальное антикризисное руководство. А в Аргентине сейчас работает не посол, а временный поверенный – прежний старший советник посольства Дмитрий Деревинский.

Испания – теперь временный поверенный


До 2019 года Беларусь не имела отдельного посла для Испании – признали по совместительству посла Франции. В 2019 году послом в Испании назначили бывшего временного поверенного в Канаде Павла Пустового. Да после выборов-2020 Пустовой назвал ситуацию в Беларуси неприемлемой, призвал пересчитать голоса и провести открытые суды над виновными за насилие над демонстрантами. 31 августа 2020 года Лукашенко лишил Пустового дипломатического ранга за «ненадлежащее исполнение обязанностей». С тех пор Пустовой не появляется в публичном поле, а в Испании Беларусь представляет временный поверенный.

Словакия – теперь временный поверенный


Бывший помощник Лукашенко, дипломат с 1991 года Игорь Лещеня был назначен послом в Словакию в июне 2016 года. После выборов он первым из белорусских дипломатов поддержал протесты, 18 августа подал в отставку, 24 августа был освобожден с должности, 16 сентября лишен дипломатического ранга. После этого он выступил с инициативой общественного движения «Я – гражданин», но движение не набрало значительной популярности. Сейчас Лещеня – делегат платформы «Сход», периодически выступает в СМИ. А Беларусь в Словакии представляет временный поверенный.

Латвия – посольство уехало, осталось Генеральное консульство

С сентября 2018 года послом в Латвии был Василий Маркович. 16 сентября Лукашенко лишил его должности и дипломатического ранга за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей» – одновременно с Лещеней и Павлом Латушко. Маркович при том не делал громких заявлений, как другие дипломаты: он объяснял, что его уволили за то, что в посольстве провели выборы строго по законодательству. Вместе с ним уволили еще двух сотрудников посольства – председателя и одного из членов избирательной комиссии.

После этого Беларусь в Латвии осталась представлять временная поверенная, но на этом проблемы посольства не завершились. 24 мая мэр Риги и министр иностранных дел Латвии заменили красно-зеленый флаг на бело-красно-белый среди флагов участников хоккейного чемпионата – это был ответ на захват Беларусью самолета «Ryanair» и знак солидарности с белорусским протестом. В тот же вечер 24 мая Беларусь объявила о высылке посла Латвии в течение 24 часов и остального персонала посольства в течение 48 часов. Латвия в ответ решила выслать посла Беларуси и всех белорусских дипломатов.

В посольстве Беларуси в Риге остался один технический сотрудник, чтобы ухаживать за зданием, но Генеральное консульство в Даугавпилсе еще работает.

США – посол не вылетел в августе, а зимой умер от коронавируса

Сейчас в Соединенных Штатах от Беларуси есть только временный поверенный – Дмитрий Басик, известный меломанам как бывший вокалист метал-группы «Vicious Crusade». Посла же в США нет с 2008 года, когда Штаты ввели санкции против «Белнефтехима». В июле 2020 года Беларусь назначила послом в США бывшего временного поверенного Олега Кравченко, и он не отправился в Вашингтон (это планировалось на август), а в декабре умер в Минске от коронавирусной инфекции в возрасте 49 лет. Искали ли ему замену, неизвестно.

В декабре 2020 года послом США в Беларуси была назначена Джули Фишер, которая до сих пор не может попасть в Беларусь, так как ей не дают визы: министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прямо сказал, что нет смысла давать ей визу, если она «собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима».



Теги: Анатолий Глаз Андрей Лученок Беларусь-Аргентина Беларусь-Испания Беларусь-Италия Беларусь-Катар Беларусь-Латвия Беларусь-Словакия Беларусь-Словения Беларусь-США Василий Маркович Владимир Остапенко дипломатический скандал дипломатия Игорь Лещеня Олег Кравченко Павел Пустовой посольства
Источник: Белсат
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