



Он подчеркнул, что считает ее президентом Беларуси, пишет Гордон со ссылкой на издание Novinky.





"Сенат парламента Чешской Республики пригласил Светлану Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и я интерпретирую это так, что Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси", – сказал Выстрчил.





Он также назвал прошлогодние президентские выборы в Беларуси несвободными и незаконными, сообщает iRozhlas.cz.





В свою очередь, Тихановская на брифинге после встречи выразила мнение, что Чехия должна быть последовательной в своих действиях против незаконного режима Александра Лукашенко и поддержать дальнейшие санкции против его агентов.





Тихановская прибыла в Чехию 7 июня по приглашению Выстрчила. 8 июня она также встретится с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем, а 9 июня – с министром иностранных дел Якубом Кулганеком. Отмечается, что полная программа ее пребывания в Чехии не была опубликована из соображений безопасности.











