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Глава Сената Чехии: Сенат пригласил Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и лично я считаю ее президентом

Лидера оппозиции Беларуси Светлану Тихановскую приняли в Сенате парламента Чехии как главу белорусского государства. Об этом заявил 7 июня спикер чешского Сената Милош Выстрчил.

Глава Сената Чехии: Сенат пригласил Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и лично я считаю ее президентом
Тихановская приехала в Чехию по приглашению Выстрчила Фото: EPA

Он подчеркнул, что считает ее президентом Беларуси, пишет Гордон со ссылкой на издание Novinky.

"Сенат парламента Чешской Республики пригласил Светлану Тихановскую в качестве главного представителя Беларуси, и я интерпретирую это так, что Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси", – сказал Выстрчил.

Он также назвал прошлогодние президентские выборы в Беларуси несвободными и незаконными, сообщает iRozhlas.cz.

В свою очередь, Тихановская на брифинге после встречи выразила мнение, что Чехия должна быть последовательной в своих действиях против незаконного режима Александра Лукашенко и поддержать дальнейшие санкции против его агентов.

Тихановская прибыла в Чехию 7 июня по приглашению Выстрчила. 8 июня она также встретится с президентом Милошем Земаном и премьер-министром Андреем Бабишем, а 9 июня – с министром иностранных дел Якубом Кулганеком. Отмечается, что полная программа ее пребывания в Чехии не была опубликована из соображений безопасности.
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