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Политолог: И не видно ни конца ни края этой вспухшей "эскалации" объединенного монстра, возникшего из обновленного альянса Путина и Лукашенко

Кремль сделал себе прививку "консервативной революции" и теперь мечется в революционном бреду, истребляя "экстремистов".

Политолог: И не видно ни конца ни края этой вспухшей "эскалации" объединенного монстра, возникшего из обновленного альянса Путина и Лукашенко
Практически одновременно: из Москвы уехал Дмитрий Гудков, из Минска - Артем Шрайбман, пишет аналитик iSANS, политолог Александр Морозов.

Все это, конечно, подводит какую-то черту. Илья Пономарев и Дмитрий Гудков - два депутата Госдумы - активно участвовали в протестах 2011-2012 гг., а в 2014 году не поддержали аннексию Крыма. Пономарев уехал сразу - летом 2014 года. Гудков продержался еще целых семь лет, и тем не менее это закончилось отъездом, пишет ex-press.by.

Шрайбман вынужден уехать из Минска. Он не хотел этого. И даже уже после начала протестов в Минске нашел надежную форму жизни - стал экспертом московского Карнеги-центра. Но довольно быстро выяснилось, что это теперь уже не защита. ФСБ по запросу минского КГБ арестовала в Москве и вывезла в Беларусь Федуту и Зенковича. И никаких гарантий даже Карнеги-центр дать не может.

И не видно ни конца ни края этой вспухшей "эскалации" объединенного монстра, возникшего из обновленного альянса Путина и Лукашенко.

"Репрессивная горячка", Кремль сделал себе прививку "консервативной революции" и теперь мечется в революционном бреду, истребляя "экстремистов", употребляя это слово, примерно как в совдепии употреблялось слово "кулак". 
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