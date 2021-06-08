В Италии предотвратили теракт на базе НАТО





Об этом сообщает Politico.

Карабинеры изъяли фотографии Адольфа Гитлера, свастики и книгу со списком еврейских фамилий во время скоординированных рейдов в домах 12 предполагаемых членов "Римского арийского ордена", группы сторонников превосходства белой расы, вдохновленной нацистами.





Одна из обвиняемых была признана победительницей онлайн-конкурса красоты Мисс Гитлер в 2019 году, назвав себя мисс Евой Браун.





Расследование началось в 2019 году как часть более широкого расследования сторонников превосходства белой расы и ультраправых движений.





В полиции заявили, что группа "занимается публикацией расистских и дискриминационных, вдохновленных нацистами, антисемитского и отрицающего Холокост контента, видео и изображений в соцсетях".





Спецгруппа полиции сосредоточилась на обмене экстремистских материалах на страницах Facebook и в сообществах в "Вконтакте", где члены группы якобы подстрекали к совершению насильственных действий против евреев и иммигрантов.





Полиция провела задержания после доступа к группе в мессенджере WhatsApp под названием Judenfrei League - "judenfrei" - это термин, который нацисты использовали для описания территорий, "очищенных" от евреев во время Холокоста. Члены группы якобы делились инструкциями о том, как производить самодельные взрывчатые устройства в рамках плана против базы НАТО.





Судья обязал 12 подозреваемых ежедневно являться в полицейский участок до тех пор, пока им не будет решено о предъявлении официального обвинения.



