Правда, тогда роль организаторов свержения Лукашенко приписывалась "большим начальникам в "Газпроме", а, может быть, и выше", передает Еврорадио.





"Может быть, и выше" главы "Газпрома" Алексея Миллера — это не так уж и много людей. Разве что президент РФ Владимир Путин и приближённые к нему сотрудники его администрации, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев и премьер Михаил Мишустин. Со временем, когда отношения между Путиным и Лукашенко относительно наладились, эта версия о российских корнях белорусских протестов стала, прямо скажем, неудобной.





Похоже, официальный Минск придумал, как выкрутиться из этой неловкой ситуации. На роль кукловода "утвердили" выходца из Беларуси, крупного российского бизнесмена Дмитрия Мазепина. На его участие в организации протестов намекает Лукашенко, о нём же — иносказательно, но вполне однозначно — говорит в "интервью" телеканалу ОНТ Роман Протасевич.





Чем Мазепин так не угодил властям Беларуси? Оказывается, у них давно есть поводы иметь зуб на него.



Калийные войны

Мазепин через свою компанию "Уралхим" владеет "Уралкалием" — главным конкурентом "Беларуськалия" на рынке удобрений. Тёркам между предприятиями не один год. В 2013-м в Беларуси и вовсе задерживали гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера. Правда, на тот момент Мазепин ещё не владел российским заводом.





Ещё одна "проблема": "Уралкалий" Мазепина — прямой конкурент "Славкалия" Михаила Гуцериева. С последним Лукашенко связывают давние дружеские отношения. Официально “майбах”, на котором ездит Лукашенко, это подарок Гуцериева. А в разгар пандемии коронавируса Лукашенко под телекамерами звонил другу, чтобы договориться на поставку в Беларусь аппаратов МРТ.





Лукашенко и Гуцериева связывает давняя дружба





В августе 2020-го Мазепина несколько раз упоминали Александр Лукашенко, премьер-министр Роман Головченко и глава официальных профсоюзов Михаил Орда. Все они сетовали, что из-за стачки на "Беларуськалии" выгоду получает именно "Уралкалий".





В своё время Гуцериев претендовал на покупку "Уралкалия". О конкуренции между российскими олигархами в "интервью" телеканалу ОНТ неожиданно заговорил Роман ротасевич: мол, крупный белорусский протестный тг-канал, объявленный властями экстремистским, финансировал "прямой конкурент Гуцериева". Удивительный выбор формулировки для человека, который никогда не интересовался экономикой и тем более тонкостями работы калийного рынка.





"Они готовы платить 50 миллионов"

До августа ни "Уралкалий", ни сам Мазепин не появлялись в официальной повестке в виде врагов, на это даже намёков не было. Но потом российский бизнесмен выступил от лица Российско-Белорусского делового совета с призывом к властям признать напряжённость в обществе. Чуть позже Мазепин предложил организовать учёбу в российских вузах для отчисленных за протесты белорусских студентов. То есть открыто выступил на их стороне.





После этого фамилия "Мазепин" на несколько месяцев выпала из информационного поля. До мая 2021-го. Перед тем, в середине апреля, Лукашенко заявил, что на него и на его детей готовилось покушение. А в финансировании заговорщиков он обвинил "бывших белорусов, сидящих сегодня в России". И в том, что у них есть "коммерческий интерес".





"Снайпер — миллион долларов, штурм резиденции в Озёрном — 10 миллионов долларов. Ещё там что-то — 50 миллионов долларов", — перечислял Лукашенко. Впрочем, снова не называя фамилий: “Догадайтесь с трёх раз", — резюмировал он.





Тогда большого внимания этой реплике никто не уделил. Но после "интервью" Протасевича стало понятно, что речь именно о Мазепине. Это почувствовал и сам олигарх: 7 июня он опроверг слова задержанного журналиста о финансировании признанного экстремистским телеграм-канала.





Белорусский интерес

"Бывшие белорусы" из уст Лукашенко — ещё один намёк на Мазепина. Он родился в Минске, но очень давно работает в Москве. Сегодня у бизнесмена российский паспорт и рассуждения ряда политологов (например, версия Станислава Белковского) о том, что он мог бы претендовать на пост президента Беларуси, несостоятельны: да, он белорус по рождению, но не имеет гражданства и не имеет непрерывного "стажа" проживания в Беларуси, как того требует законодательство.





За одним столом — Мазепин, Бабич и, кстати, Александр Мошенский





При этом заинтересованность Мазепина в "белорусском вопросе" отрицать нельзя: несколько лет назад он возглавил уже упомянутый Российско-Белорусский деловой совет, созданный с подачи Михаила Бабича, который в тот момент был послом в Беларуси и имел, мягко скажем, напряжённые отношения с властями страны.





В начале 2021-го в ряде телеграм-каналов появилась информация о расформировании совета. Еврорадио пыталось взять комментарий у самого Мазепина или совета, однако ответа не получило. Последняя информация о деятельности совета озвучивалась в 2020-м, поэтому слова о его "закрытии" похожи на правду.





Мазепин может быть связан и с новым "белорусским" интернет-проектом "Бусел" — Еврорадио об этом подробно писало. Но даже этого недостаточно, чтобы обвинять бизнесмена в попытке "кукловодить" протесты. Максимум — "коммерческий интерес". "Догадайтесь с трех раз, у кого…".