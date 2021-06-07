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Фотофакт. В Праге на акции сотни человек несли большой БЧБ-флаг. Похожий был в Минске у стелы

7 июня в Праге на Староместской площади на акцию солидарности с Беларусью пришли сотни людей.


Во время акции в Праге / Reuters
 
Перед ними выступила Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Чехии. Выступали чешские правозащитники, диссиденты коммунистических времён. Присутствующие ставили подписи за освобождение политзаключённых в Беларуси.

Как сообщает "Радио Свобода", на встречу пришли также двое чехов с красно-зелёным флагом. От них звучали оскорбления в адрес участников акции.
euroradio.fm
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