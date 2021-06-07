Независимые журналисты останутся в Беларуси, несмотря ни на что

Светлана Калинкина, а также главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Закручивание гаек» не приведет к тотальному исходу независимых журналистов из Беларуси. Более того, теперь каждый становится в какой-то мере журналистом. Таким мнением поделились журналистка и телеведущаяна, а также главный редактор «Еврорадио»в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».





Говоря о продолжении возможной зачистки информационного поля после закрытия tut.by, Калинкина назвала такой вариант развития событий вполне возможным, поскольку он вписывается в логику всех предыдущих действий власти.





Впрочем, по ее мнению, белорусские медийные проекты развиваются и вне Беларуси. «Другое дело, что ни одно медиа не может обойтись без «ног» и микрофонов здесь, в Беларуси. Надо жить в этой стране, чтобы понимать, что в данный момент зацепило людей. Нужно чувствовать «нерв» своей аудитории. Находясь за границей, понять это невозможно», — сказала она.





В свою очередь главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов добавил, что теперь каждый становится в какой-то мере журналистом, «мы видели это в течение всего прошлого года».





— Когда люди поняли, что журналистов меньше, чем событий, очевидцы сами начали фотографировать и записывать видео и присылать в редакции. И продолжают это делать до сих пор, — сказал он.





Гости передачи «Умные люди» считают, что настоящую журналистику задушить невозможно: как бы кто не хотел, сколько бы журналистов не преследовали и скольким бы не пришлось покинуть Беларусь.



