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Независимые журналисты останутся в Беларуси, несмотря ни на что

«Закручивание гаек» не приведет к тотальному исходу независимых журналистов из Беларуси. Более того, теперь каждый становится в какой-то мере журналистом. Таким мнением поделились журналистка и телеведущая Светлана Калинкина, а также главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов в передаче «Умные люди» на youtube-канале «Белорусы и рынок».

Независимые журналисты останутся в Беларуси, несмотря ни на что
Независимые журналисты останутся в Беларуси, несмотря ни на что
 «Закручивание гаек» не приведет к тотальному исходу независимых журналистов из Беларуси.  Более того, теперь каждый становится в какой-то мере журналистом. Таким мнением поделились журналистка и  телеведущая  Светлана  Калинкина, а также главный редактор «Еврорадио» Павел Свердлов  в передаче  «Умные  люди»  на  youtube-канале  «Белорусы  и  рынок».  

Говоря о продолжении возможной зачистки  информационного  поля после закрытия tut.by, Калинкина назвала такой вариант развития событий вполне  возможным, поскольку  он вписывается  в  логику  всех  предыдущих  действий  власти. 

Впрочем, по ее мнению, белорусские медийные  проекты развиваются  и  вне  Беларуси.  «Другое  дело,  что  ни  одно  медиа  не  может  обойтись  без  «ног»  и  микрофонов  здесь,  в  Беларуси.  Надо  жить  в  этой  стране,  чтобы  понимать,  что  в  данный  момент  зацепило людей.  Нужно  чувствовать  «нерв»  своей  аудитории.  Находясь за границей, понять это невозможно», — сказала она.

В свою очередь главный  редактор  «Еврорадио» Павел Свердлов  добавил, что теперь  каждый  становится  в  какой-то  мере  журналистом,  «мы  видели  это  в  течение  всего  прошлого  года». 

— Когда  люди  поняли,  что  журналистов  меньше,  чем  событий,  очевидцы  сами  начали  фотографировать  и  записывать  видео  и  присылать  в  редакции. И   продолжают  это  делать  до  сих  пор, —   сказал он.

Гости передачи «Умные люди» считают, что настоящую журналистику  задушить  невозможно:  как  бы  кто  не  хотел,  сколько  бы  журналистов  не  преследовали и скольким бы не пришлось покинуть Беларусь.

Смотреть  всю передачу на youtube-канале газеты «Белорусы  и  рынок»  
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