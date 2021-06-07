Байден и Зеленский созвонились
Лидеры двух стран пообщались по телефону перед тем, как президент США встретится с российским президентом.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".
Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы, пишет Корреспондент.
20:36 07/06/2021
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