Байден и Зеленский созвонились

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.





Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины".





Также сообщается что Байден пригласил Зеленского посетить Вашингтон этим летом, после того, как Байден вернется из Европы, пишет Корреспондент.



