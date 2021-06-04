Президент США Джо Байден встретится с главой России Владимиром Путиным, чтобы обсудить в том числе и ситуацию в Беларуси, пишет Белсат. И хотя отношения между Вашингтоном и Москвой выглядят не лучшим образом, многие надеются на «большую сделку» во многих сферах между двумя странами. Как хозяин Кремля представляет себе политическое будущее Лукашенко, можно ли надеяться на поддержку для народа Беларуси от Соединенных Штатов и могут ли вообще договориться между собой Путин и Байден?





16 июня – важный день для международной политики: в Женеве встретятся руководители США и России. Джо Байден впервые проведет переговоры с Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США стремятся восстановить предсказуемость и стабильность своих отношений с Россией.





Мария Ючевска, аналитик в сфере международных отношений, Польша:





«В первую очередь мы должны обратить внимание на то, что нынешняя американская администрация старается как можно дальше уйти от постановлений, вынесенных предыдущей администрацией. Это видно, например, из позиции США на Ближнем Востоке, которая отнюдь не продолжает политики предыдущего американского президента. И если мы видим попытки деэскалации отношений с исламскими государствами со стороны Байдена, то можно ожидать такой политики и в Восточной Европе. Как и в отношении НАТО».

В то же время в Белом доме заявляют о необходимости обсудить российское присутствие на Донбассе, контроль над вооружениями, изменения климата, кибератаки России относительно США, а также отравление и заключение лидера российской оппозиции Алексея Навального. Анонсируют и обсуждение ситуации в Беларуси в целом и принудительной посадки самолета «Ryanair» в частности.





Александр Морозов, политолог, Прага, Чехия:





«У Путина готов, и мы это знаем, небольшой пакет, так сказать, предложений Байдену. Об этом говорил и Лавров, когда анонсировал эту встречу. Он говорил, что Россия готова говорить только на конкретные темы двустороннего сотрудничества. Это значит, что Путин со своей стороны не будет обсуждать ни прав человека, ни каких-то вопросов геополитики».





Правда, риторика Кремля далеко не всегда совпадает с реальными намерениями. Многое указывает на то, что вопрос Беларуси, среди прочих, все же будет стоять на повестке дня хотя бы по той причине, что сам Путин становится все более и более заинтересованным в стабилизации ситуации в нашей стране. И похоже на то, что в Сочи с такими намерениями в очередной раз ознакомили и Лукашенко, объяснив тому реальное состояние дел.





«Парень, нам нужен вход в несколько отраслей белорусской экономики, нам нужен наш сценарий политического транзита. Это политические партии, с парламентским большинством… В любом случае хотя бы потому, что это продается на следующем этапе той же самой Европе. Мол, вот видите – демократия! И этот этап россияне в той или иной мере на протяжении последних трех лет уже дважды реализовали», – полагает Игорь Тышкевич, эксперт Украинского института будущего.





Речь здесь идет об Армении и Молдове, где Россия продолжает сохранять свое влияние при помощи лояльных партий в парламентах, а также сильных экономических рычагов. Похоже, такой сценарий планируют реализовать и в Беларуси, что сегодня многих бы устроило как внутри, так и за пределами страны. Правда, план на пути реализации. Ведь, скорее всего, Лукашенко на него не соглашается.





Игорь Тышкевич:





«Что это означает? Россия соглашается на формальную демократию, так называемое народовластие. Но западные партнеры соглашаются на доминирующее влияние Российской Федерации в этой стране в экономике, военной сфере и так далее. И соглашаются на будущие комбинации и конфигурации для изменения политической власти при условии, что они не разрушают так называемой внешней демократии».





Сценарий выглядит вероятным еще и по той причине, что США уже сделали определенные шаги для уступок России. Так Вашингтон пока отказался от санкций против компании, которая управляет строительством газопровода «Северный поток-2», и ее руководителя Матиаса Варнига – бывшего сотрудника немецкой коммунистической спецслужбы «Штази» и личного друга Путина.





Мария Ючевска:





«Политический класс Соединенных Штатов исходит из мнения, что политика напоминает бизнес, а бизнес удастся делать с каждым. И они иногда теряют тот факт, что власть – это не только власть экономическая. И что люди, управляющие некоторыми странами, далеко не всегда руководствуются рациональными подходами. Поэтому даже если США будут пытаться по-бизнесменски подходить к отношениям с Россией, то рано или поздно убедятся, что здесь речь идет отнюдь не только об экономике и деньгах. А так сказать, о «власти над миром», даже если это звучит слишком громко».





Однако важно, что перед встречей с Путиным Байден примет участие в саммитах стран «Большой семерки» и НАТО. К тому же президент США проведут двусторонние встречи с каждым из руководителей стран «семерки». Также планируются переговоры с руководством Евросоюза. И вот по итогу этих встреч и выработки общей позиции Запада и будет происходить разговор Байдена с Путиным.





Александр Морозов:





«Байден изложит Путину вот эту консолидированную позицию стран Запада в целом – Евросоюза, США, и сюда же присоединятся многие союзники США. Он выкладывает это Путину, и после этой встречи мы получим долгое, полугодовое безумие Кремля касательно Европы и стран Евросоюза. И в отношениях с Западом в целом. То есть после этой встречи Кремль пойдет на новый уровень эскалации».





Вопрос лишь в том, готова ли Россия к этому повышению ставок. К тому же выглядит, что карты в этой игре раздавать будет все же Запад. Поэтому вполне возможна и сдача Путиным определенных мелких карт ради того, чтобы в целом остаться в игре. И пиковый валет Беларуси по этому случаю явно напрягся.







