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Назарбаев попросил Лукашенко освободить "некоторых деятелей белорусского Союза поляков"

Освободить представителей белорусской польской диаспоры президента Лукашенко попросил экс-глава Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщила госагентству БЕЛТА пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор Президента Беларуси с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке. - Прим. БЕЛТА) этот вопрос Президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда", - заявила Наталья Эйсмонт.

По её словам, просьб к Лукашенко с польской стороны не поступало.

Напомним, МИД Польши 2 июня сообщил, что "в результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты польского меньшинства из Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева".
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