"В этой истории, действительно, остаются существенные недоговоренности, и поэтому завесу тайны нужно приоткрыть. В том числе и для того, чтобы одни люди не приписывали себе заслуги других. Помните разговор Президента Беларуси с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым? Он состоялся в середине апреля. Так вот вопрос освобождения некоторых деятелей белорусского Союза поляков обсуждался именно тогда. И именно Нурсултан Абишевич за них просил, после чего было принято данное решение. А вот на польском (языке. - Прим. БЕЛТА) этот вопрос Президент Беларуси не обсуждал ни с кем и никогда", - заявила Наталья Эйсмонт.





По её словам, просьб к Лукашенко с польской стороны не поступало.





Напомним, МИД Польши 2 июня сообщил, что "в результате действий польских дипломатических и консульских служб 25 мая в Польшу прибыли активисты польского меньшинства из Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева".



