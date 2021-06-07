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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

"Хватить слов!" Павел Латушко заявил, что со вторника он и его сторонники будут блокировать дорогу на погранпереходе Бобровники – Берестовица

Сейчас политик находится на пограничном переходе Бобровники-Берестовица с польской стороны.

«Мы собрались, чтобы высказать свое несогласие с тем, что творится в нашей стране. Мы требуем освободить всех политических заключенных и вернуть гражданам Беларуси право свободно перемещаться, которое режим отнял у беларусов 21 декабря 2020 года», – заявил Павел Латушко, цитирует blizko.by
 

«Вторая цель нашего протеста – сказать Брюсселю, что хватит слов «озабоченности», «глубокой озабоченности» и «очень глубокой озабоченности», – считает Латушко.
 
Напомним, акции белорусских диаспор начались 5 июня на погранпереходах в Польше и Литве.
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