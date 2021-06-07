Тихановскую в Чехии приняли как официального главу государства
Сенат парламента Чехии принял лидера демократических сил Беларуси Светлану Тихановскую как главу государства.
Об этом заявил спикер чешского сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Беларуси, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Беларуси», — приводит слова политика российское агентство ТАСС.
Сообщается также, что на встрече с чешскими сенаторами Тихановская обсуждала возможность помощи белорусской оппозиции с чешской стороны.
За три дня до этого Тихановская прибыла с визитом в Варшаву, где встретилась с президентом Польши Анджеем Дудой. На встрече обсуждалась ситуация вокруг задержания Романа Протасевича, основателя Telegram-канала Nexta, который в Белоруссии признан экстремистским.
По итогам встречи Анджей Дуда подчеркнул, что Польша нуждается в независимости Беларуси.
Источник: lenta.ru
16:53 07/06/2021
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