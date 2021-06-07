Впервые в истории: Киевский университет лишил Лукашенко звания почетного доктора
Научный совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко лишил Александра Лукашенко звания почетного доктора. Решение инициировал новый ректор Владимир Бугров.
Лишение почетного звания Киевского национального университета состоялось впервые в его истории. Перед одобрением решения о лишении Лукашенко звания, члены научного совета одобрили документ о процедуре лишения почетного звания, передает Свабода.
В мае, после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair и задержанием Романа Протасевича, ректор Киевского университета призвал членов научного совета срочно лишить Александра Лукашенко звания почетного доктора.
В прошлом году, после жестких разгонов акций протеста против результатов президентских выборов в Беларуси, с аналогичной инициативой выступили выпускники Киевского университета.
Но тогда учебное заведение возглавлял академик Леонид Губернский, который вручал Лукашенко диплом, мантию и почетный знак. Это произошло 5 ноября 2009 года, во время визита Лукашенко в Киев.
В этом году в Киевском университете состоялись выборы ректора, в которых Леонид Губернский не участвовал, а победителем стал Владимир Бугров.
На сегодняшний день звание почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко имеют 99 человек, в том числе бывшие руководители Казахстана, Грузии и ряда европейских стран.
15:10 07/06/2021
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