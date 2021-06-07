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Песков просит беларуские власти объяснить информацию о спонсировании телеграм-каналов российскими олигархами

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков считает, что официальный Минск или Роман Протасевич должны пояснить, к какому из российских бизнесменов предъявляются претензии в спонсировании телеграм-канала Степан Путило, признанного беларускими властями экстремистскими.

«Мазепина никто не обвинял ни в чем. Фамилия Мазепина Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить или беларуская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Ранее сегодня гендиректор «Уралхима» Дмитрий Мазепин отверг обвинения в финансировании Телеграм-канала Nexta. По его словам, ни он лично, ни его компании средства не перечисляли, а финансирование телеграм-канала противоречит его взглядам.

Тема вмешательства неназванных российских олигархов в политическую ситуацию периодически акцентируется беларускими властями. Недавно министр иностранных дел Владимир Макей в интервью «Коммерсанту» заявил, что от российских спецслужб даже поступали предостережения о том, что олигархи, в том числе бывшие, готовят «определенные провокации».

7 мая Лукашенко обвинил их в попытке организовать заговор против себя, который перед этим был раскрыт КГБ. При этом он рассказал о беларуском происхождении олигархов и о том, что они обращались с предложением продать НПЗ.
Источник: reform.by
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