+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену

Угроза новых санкций подталкивает власти к амнистии политзаключенных, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.

Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену
– В выходные появилась информация, что в колониях политзаключенным предлагают написать покаянные письма в преддверии амнистии 3 июля. Зачем это может понадобиться властям? 

– Здесь присутствуют и внутреннеполитический, и внешнеполитический моменты. Амнистия может снизить градус напряженности в стране. Она может продаваться в качестве уступок протестующим в обмен на их признание победы власти в политическом кризисе. 

Особенно если отпускать будут не важных политических фигур, а только тех, кто будет писать прошения о помиловании.

Для России и стран Запад этот шаг также будет продаваться как деэскалация ситуации внутри Беларуси.

К этим действиям власти подталкивает и резкая реакция Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair: ЕС ввел дополнительные санкции и думает о новых. 

Давление на Минск беспрецедентно, впервые в истории могут быть приняты секторальные санкции против белорусских предприятий, что будет означать громадные финансовые потери.

Амнистией политзаключенных могут попытаться перебить негативную для себя повестку, снять высокую напряженность в отношениях с Западом.

– Как это на практике может выглядеть: Евросоюз попросят отказаться от дальнейших санкций, выпустив часть политзаключенных?

– Нет, не думаю, что освобождение части политзаключенных автоматически приведет к пересмотру санкционной политики – тем более в краткосрочной перспективе. Но это создаст более спокойный фон для отношений.

– Премьер Головченко оценил возможные потери от санкций в 2,9% ВВП... 

– Цифра не выглядит нереалистичной. Наверное, краткосрочный ущерб примерно в рамках этой цифры и окажется. Но затем потери могут оказаться и больше. 

Есть ущерб прямой, который можно посчитать непосредственно в миллионах или миллиардах долларов. Но есть ущерб и косвенный, связанный с разрывом бизнес-контактов, ухудшением бизнес-климата и имиджа страны, которая начинает рассматриваться как угроза для Европы.  

– Говоря о событиях в Беларуси, Путин сказал: истина где-то посередине. То есть он не стал открыто поддерживать Лукашенко. О чем, на ваш взгляд, говорит это заявление?

– Думаю, это заявление было адресовано западным партнерам накануне предстоящей встречи Путина и Байдена 16 июня. Такая позиция дает российскому президенту больше пространства для маневра, не ассоциирует однозначно Путина с репрессиями и различными нарушениями в Беларуси. 

Думаю, не стоит преувеличивать значение этого заявления. 

Президенты России и США могут обсудить послевыборную ситуацию в Беларуси, репрессии, скандал с самолетом. Европейские партнеры США обеспокоены вопросами безопасности: от силового принуждения к посадке самолета до возбуждения уголовных дел против должностных лиц стран ЕС.

Вероятно, Соединенные Штаты обозначат ситуацию в Беларуси как неприемлемую и заявят Путину, что стоит повлиять на Лукашенко.

Не думаю, что на встрече дойдет до сделок по белорусскому вопросу и обозначения путей выхода из кризиса в нашей стране: они требуют большой проработки, а повестка переговоров США и России широкая. 

Вряд ли белорусский вопрос может занимать в ней центральное место. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]