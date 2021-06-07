Политолог: Говоря о Беларуси, Путин посылал сигнал Байдену
Угроза новых санкций подталкивает власти к амнистии политзаключенных, заявил "Белорусскому партизану" директор института "Палітычная сфера" Андрей Казакевич.
– В выходные появилась информация, что в колониях политзаключенным предлагают написать покаянные письма в преддверии амнистии 3 июля. Зачем это может понадобиться властям?
– Здесь присутствуют и внутреннеполитический, и внешнеполитический моменты. Амнистия может снизить градус напряженности в стране. Она может продаваться в качестве уступок протестующим в обмен на их признание победы власти в политическом кризисе.
Особенно если отпускать будут не важных политических фигур, а только тех, кто будет писать прошения о помиловании.
Для России и стран Запад этот шаг также будет продаваться как деэскалация ситуации внутри Беларуси.
К этим действиям власти подталкивает и резкая реакция Евросоюза на инцидент с самолетом Ryanair: ЕС ввел дополнительные санкции и думает о новых.
Давление на Минск беспрецедентно, впервые в истории могут быть приняты секторальные санкции против белорусских предприятий, что будет означать громадные финансовые потери.
Амнистией политзаключенных могут попытаться перебить негативную для себя повестку, снять высокую напряженность в отношениях с Западом.
– Как это на практике может выглядеть: Евросоюз попросят отказаться от дальнейших санкций, выпустив часть политзаключенных?
– Нет, не думаю, что освобождение части политзаключенных автоматически приведет к пересмотру санкционной политики – тем более в краткосрочной перспективе. Но это создаст более спокойный фон для отношений.
– Премьер Головченко оценил возможные потери от санкций в 2,9% ВВП...
– Цифра не выглядит нереалистичной. Наверное, краткосрочный ущерб примерно в рамках этой цифры и окажется. Но затем потери могут оказаться и больше.
Есть ущерб прямой, который можно посчитать непосредственно в миллионах или миллиардах долларов. Но есть ущерб и косвенный, связанный с разрывом бизнес-контактов, ухудшением бизнес-климата и имиджа страны, которая начинает рассматриваться как угроза для Европы.
– Говоря о событиях в Беларуси, Путин сказал: истина где-то посередине. То есть он не стал открыто поддерживать Лукашенко. О чем, на ваш взгляд, говорит это заявление?
– Думаю, это заявление было адресовано западным партнерам накануне предстоящей встречи Путина и Байдена 16 июня. Такая позиция дает российскому президенту больше пространства для маневра, не ассоциирует однозначно Путина с репрессиями и различными нарушениями в Беларуси.
Думаю, не стоит преувеличивать значение этого заявления.
Президенты России и США могут обсудить послевыборную ситуацию в Беларуси, репрессии, скандал с самолетом. Европейские партнеры США обеспокоены вопросами безопасности: от силового принуждения к посадке самолета до возбуждения уголовных дел против должностных лиц стран ЕС.
Вероятно, Соединенные Штаты обозначат ситуацию в Беларуси как неприемлемую и заявят Путину, что стоит повлиять на Лукашенко.
Не думаю, что на встрече дойдет до сделок по белорусскому вопросу и обозначения путей выхода из кризиса в нашей стране: они требуют большой проработки, а повестка переговоров США и России широкая.
Вряд ли белорусский вопрос может занимать в ней центральное место.
"Белорусский партизан"
14:01 07/06/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение