Петр Кузнецов: Палач – во все времена эта профессия была тайной

"В выходные много было комментариев высказываний Путина по ситуации в Беларуси. О том, что российский руководитель своими словами ударил по Минску, показав отсутствие однозначной поддержки и о том, что цена белорусского режима как разменной монеты в геополитической игре с Западом сильно возросла. Что и увеличивает вероятность «размена», - пишет Петр Кузнецов.





- Меня тоже иногда подмывало что-то на эту тему написать, но проблема оказалась в том, что и о тревожной для Минска российской риторике, и о возрастании соблазна размена уже писал ранее более чем ясно. Повторяться хотелось не особо.





Насколько сложна для белорусской власти внешнеполитическая ситуация в данный момент, наверное, более-менее понятно уже всем – очень много информации на эту тему, как и комментариев. Поэтому сегодня хочется отрефлексировать на одну очень заметную тенденцию дел внутренних, которая четко обозначилась в последнее время.





Тенденция эта вырисовывается в контексте дела Латыпова, смерти Ашурка, доведении до суицида 17-летнего подростка, интервью Протасевича и многих других примеров. Она явно состоит в том, что в репрессивной политике белорусские силовики уже перешагнули черту «не до законов» .





В течение тысяч лет истории существования человечество последовательно организовывалось и самоорганизовывалось для того, чтобы существовать в некоей норме, где не будет беззакония и немотивированной жестокости.





Какими бы соглашателями не были «винтики системы», последовательное применение садистских приемов, о которых становится известно, перед каждым ставит вопрос «Оставаться ли в системе?» уже в совершенно новом качестве и новых красках.





Палач – во все времена эта профессия была тайной именно потому, что не является нормой в глазах общества, в том числе и подавляющего большинства участников карательного аппарата.





Именно поэтому то направление, в котором сейчас дрейфует силовая система, создает очень серьезную «ненормальность» для функционирования всего режима – слишком много в нем людей, для которых такая реальность не может быть нормальной несмотря ни на какую преданность, кредит или перспективы.





Много чисто по определению – намного больше, чем тех, для которых подобные события могут быть приемлемы чисто в психологическом смысле.





То, что белорусская система в существовавшем виде более нежизнеспособна, было понятно еще в августе-сентябре 2020 г. Однако на выходе из наиболее острой на тот момент фазы кризиса – особо массовых уличных протестов – у нее оказался еще очень солидный запас устойчивости для того, чтобы обеспечить себе временной лаг, достаточный для некоей эволюции, при которой можно просуществовать еще какое-то время без полного демонтажа режима.





Сегодня попытка такой эволюции в виде планов по референдуму и Конституции бежит наперегонки со временем: успеть раньше, чем под давлением экономики, внутреннего перенапряжения и внешней блокады все просто начнет рассыпаться.





Чтобы выйти из этой ситуации, надо было бы просто взяться за политику, что называется, с холодной головой, оставив позади противостояние.





Однако именно логика противостояния в настоящий момент преобладает. В азарте борьбы и подавления нормальная политика невозможна. Возможно ли без политики выйти из политического кризиса? Вопрос риторический".