Наплыв нелегалов на границе: Литва обвиняет беларуские власти

Министр и глава СОГГЛ в передаче " День на Delfi " рассказали о том, какие вызовы ожидают.





Цифры настораживают

Министр говорит, что имеющиеся цифры вызывают беспокойство - количество нелегальных мигрантов из Беларуси за пять месяцев было в два раза больше, чем за весь 2020 год.





"Очевидно, что мы живем рядом с непредсказуемым режимом, и сделанные неделю назад заявления о том, что нас ждет беспрецедентный поток нелегальных мигрантов - мы можем сказать, что это уже происходит, мы наблюдаем рост нелегальных мигрантов, и мы за пять месяцев количество нелегальных мигрантов из Беларуси составило 190 - и за эти месяцы их число вдвое больше, чем за весь 2020 год.





Почему мы видим, что могут быть замешаны должностные лица, такое впечатление создается из-за того, что скрываются следы, должностные лица не сотрудничают, и глава СОГГЛ может подробнее рассказать, потому что фиксируются такие вещи.





Очевидно, что средства используются для маскировки тех же следов, когда эти нелегальные мигранты переходят на территорию Литвы, и очевидно, что это огромная угроза национальной безопасности Литвы.





Я хочу прояснить, что мы видим эти тенденции, - и Министерство внутренних дел, и я будем управлять этими потоками и делать все возможное, мы предусмотрели меры, которые будут работать здесь и сейчас. Конечно, планируются и долгосрочные меры", - говорит А. Билотайте.





Глава СОГГЛ Рустамас Любаевас говорит, что по-прежнему существует ряд препятствий для сотрудничества с беларускими властями.





"Мы заметили тенденцию роста нелегальной миграции с осени прошлого года, с октября. Эти цифры неуклонно росли и достигали пика в марте, апреле и мае. Об этом уже говорилось, а мы отмечаем практически отсутствующее желание сотрудничать со стороны представителей Госкомитета Беларуси.





Это сотрудничество существенно изменилось с начала политического кризиса в Республике Беларусь. На самом деле наши коллеги-пограничники не очень реагируют на совместные запросы о расследовании, мотивируя это ситуацией с коронавирусом и ограничениями на организацию встреч на границе и запуск совместных расследований.





На данный момент у нас есть соглашение о пограничном режиме между странами, и в соответствии с этим соглашением существует процедура рассмотрения и расследования нарушений государственной границы", - говорит Р. Любаевас.





"В частности, у нас нет прямых доказательств того, что представители Пограничной службы Республики Беларусь причастны к организации, но у нас есть основания полагать, что представители других ведомств могут быть причастны или, по крайней мере, не предпринимать никаких действий по задержанию таких групп у границы, чтобы можно было пресечь нелегальную миграцию", - уверяет собеседник.





На вопрос, из каких стран больше всего граждан въезжает в Литву через беларускую границу, министр заверил, что в настоящее время в Минск из Багдада и Стамбула отправляются четыре рейса в неделю.





"В настоящее время у нас есть схема, которую мы видим, а именно четыре рейса в неделю в Минск из Багдада и Стамбула. Представим, что каждую неделю с этих направлений вылетает не менее шестисот человек, а затем есть определенные организованные объединения, в которые могут быть вовлечены сами должностные лица, эти люди направляются и движутся к литовской границе.





У нас есть информация о ценах на такие поездки для этих лиц, цена на одного человека - около пятнадцати тысяч долларов, на семью - тридцать пять тысяч долларов, но хочу отметить, что не только в Литве, но и в Польше есть аналогичные схемы. Поэтому в данном случае мы очень активно сотрудничаем с нашими коллегами в Польше, чтобы совместно координировать эту ситуацию", - говорит министр.