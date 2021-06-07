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Бизнесмен Мазепин заявил, что не финансировал NEXTA

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин, владелец химической компании «Уралхим», в понедельник, 7 июня, заявил, что не финансировал Telegram-канал NEXTA, который в Беларусии был признан экстремистским. Об этом пишет ТАСС.


Слухи о финансировании из России телеграм-канала, который белорусский власти считает едва ли не главным "виновником" послевыборных протестов, появились после интервью задержанного в Минске Романа Протасевича. Он рассказал, что канал, получал деньги от компании олигарха — конкурента Михаила Гуцериева. По предположению оппозиционера, средства посылались в обмен на размещение информации, в которой был заинтересован предприниматель. Имя бизнесмена Протасевич не раскрыл.

Напомним, что Дмитрий Мазепин - один из богатейших людей России - родом из Беларуси. Сам он считает, что кому-то захотелось привязать Россию к тому, что произошло в Беларуси после президентских выборов. 
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