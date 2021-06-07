







По его словам, Лукашенко "вмешивается в украинские дела".





"На каком основании, я не понимаю. Кто поручил господину Лукашенко давать оценки по Крыму, по Донбассу? Думаю, он хочет в данном случае выслужиться перед Путиным. И поэтому предпринимает шаги, которые совершенно не отвечают нормам международных отношений, и ведет себя просто недостойно, это мое глубокое убеждение", – заявил Кравчук.





Он отметил, что у Лукашенко остались нормальные отношения только с Россией.





"Поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине в целом. [...] Их (заявления Лукашенко. – Прим.) надо оставлять без внимания, потому что они неадекватные и они нереалистичные", – подчеркнул первый президент Украины.



