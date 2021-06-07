В Европарламенте выступили за включение балканских стран в ЕС
В Европарламенте выступили за присоединение балканских государств к Европейскому союзу. Такое заявление в интервью Funke сделал спикер парламента Давид Сассоли.
"Расширение [Евросоюза] может принести огромные выгоды как для региона, так и для Европы в целом", - сказал он.
По словам Сассоли, увеличение территории Евросоюза - это "позитивный проект мира и процветания". При этом парламентарий добавил, что сроки присоединения стран Западных Балкан к альянсу будут напрямую зависеть от их соответствия определенным критериям.
На сегодняшний день кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Северная Македония, Сербия, Черногория и Турция.
08:33 07/06/2021
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