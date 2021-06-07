Сербия не собирается закрывать воздушное пространство для Беларуси
Председатель парламента Сербии заявил, что его страна не собирается закрывать небо для белорусских авиакомпаний, так как не является членом ЕС
Сербия не планирует официально запрещать полеты белорусских авиаперевозчиков и закрывать свое воздушное пространство, констатировал в понедельник председатель Народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, пишет Sputnik.
"Сербия не принимала такого решения, поскольку не является членом Европейского союза", - цитирует политика агентство РИА Новости.
Напомним, что Евросоюз с 5 июня официально закрыл небо для авиакомпаний Беларуси в связи с инцидентом с самолетом Ryanair. Запрещены полеты и посадка белорусских самолетов в европейских аэропортах. Соответствующее постановление Евросоюза было опубликовано в пятницу.
Эти санкции не касаются гуманитарных рейсов, аварийных посадок и экстренных пролетов.
Инцидент с Ryanair
Поводом для ограничительных мер в отношении Минска стал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair, 23 мая летевшего из Афин в Вильнюс. Авиалайнер сел в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
В результате был задержан находившийся на борту экс-главред признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала Роман Протасевич. В отношении него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка России Софья Сапега.
В ЕС осудили вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair и призвали ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси. Однако международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) разделять политику и тему авиационной безопасности после инцидента с Ryanair и отменить запрет на полеты над Беларусью.
Авиакомпании "Белавиа" пришлось приостановить рейсы в ряд европейских стран, а также США. Минск, как заявляют эксперты, может пожаловаться на происходящее в ИКАО - из-за нарушения Конвенции о международной гражданской авиации.
В ИКАО сообщили, что проведут расследование инцидента, первые итоги планируется подвести к 25 июня.
Как заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, республика готова отстаивать свои права в судебном порядке.
08:00 07/06/2021
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