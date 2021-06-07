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Словения отозвала согласие на работу белорусского почетного консульства в Любляне

Такая позиция Словении связана с внутриполитической ситуацией в Беларуси, а также оценки этой ситуации почетным консулом.

Янез Шкрабец. Фото: Википедия

Ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар высказался о том, что присутствует вероятность закрытия почетного консульства Беларуси в Словении.

В Словении подчеркивали, что ждут ответа от почетного консула Янеза Шкрабеца относительно его позиции о  происходящих внутриполитических событиях в Беларуси.

Отмечалось, что Словения не будет предпринимать никаких шагов, если Шкрабец «осудит действия режима».

В противном случае, так как Словения дает разрешение на деятельность почетного консула, она также может его отозвать, – передает слова Логара издание siol.net.

Сообщается, что решение об отзыве согласия правительства Республики Словения на открытие почетного консульства Беларуси было опубликовано в «Официальном вестнике» и вступило в силу 4 июня.

Ранее сообщалось, что Янез Шкрабец являлся почетным консулом Беларуси в Словении с 2014 года. 
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