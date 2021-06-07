Янез Шкрабец. Фото: Википедия





Ранее министр иностранных дел Словении Анже Логар высказался о том, что присутствует вероятность закрытия почетного консульства Беларуси в Словении.





В Словении подчеркивали, что ждут ответа от почетного консула Янеза Шкрабеца относительно его позиции о происходящих внутриполитических событиях в Беларуси.





Отмечалось, что Словения не будет предпринимать никаких шагов, если Шкрабец «осудит действия режима».





В противном случае, так как Словения дает разрешение на деятельность почетного консула, она также может его отозвать, – передает слова Логара издание siol.net.





Сообщается, что решение об отзыве согласия правительства Республики Словения на открытие почетного консульства Беларуси было опубликовано в «Официальном вестнике» и вступило в силу 4 июня.





Ранее сообщалось, что Янез Шкрабец являлся почетным консулом Беларуси в Словении с 2014 года.