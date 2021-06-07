Эрдоган рассказал, как Путин его шантажировал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.