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Эрдоган рассказал, как Путин его шантажировал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил президенту Владимиру Зеленскому, что президент России Владимир Путин пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если страна не откажется от продажи беспилотных летательных аппаратов Bayraktar и поддержки Украины. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

У Путина не получился шантаж Эрдогана. Фото: Reuters

Как отмечается, речь идет об апрельской встрече президентов.

"Продажи дронов в Турции возмутили Москву. Ссылаясь на рост числа случаев заболевания Covid-19 в Турции, Россия в апреле приостановила большинство авиаперелетов между двумя странами до 1 июня, из-за чего Турция лишилась российских туристов, которые приезжают сюда во время майских праздников", – отмечает издание, пишет gazeta.ua.
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