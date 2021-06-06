"У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. <...> Вот тут, я думаю, влияние России было", — сказал он в эфире телеканала "Дом".





Кравчук также прокомментировал предложение Лукашенко пригласить следователей так называемой Луганской Народной Республики в Минск. По его мнению, "прислушиваться очень серьезно" к этому нет необходимости. Кравчук назвал действия и высказывания Лукашенко "совершенно неадекватными" — "об Украине и в целом".





"Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. <...> Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю", — заявил Кравчук.



