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Экс-президент Украины обвинил в причастности к инциденту с Ryanair российские спецслужбы

К инциденту с самолетом Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, считает глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

"У Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. <...> Вот тут, я думаю, влияние России было", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

Кравчук также прокомментировал предложение Лукашенко пригласить следователей так называемой Луганской Народной Республики в Минск. По его мнению, "прислушиваться очень серьезно" к этому нет необходимости. Кравчук назвал действия и высказывания Лукашенко "совершенно неадекватными" — "об Украине и в целом".

"Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. <...> Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю", — заявил Кравчук.
Источник: ria.ru
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