Тихановская: Никто не смеет осуждать Протасевича

Видеозапись пресс-конференции распространила пресс-служба политика 5 июня.









«Мы все должны понимать, в каких условиях он находится, как на него могли давить, чем ему могли угрожать и как его могли пытать. Мы не имеем права говорить о содержании этих роликов, мы должны говорить о том, как освободить его и всех политзаключенных», — считает Тихановская.





По ее мнению, международный скандал с посадкой самолета Ryanair вызван тем, что Александр Лукашенко увидел в Протасевиче «личного врага».





Мать блогера Наталья Протасевич сообщила, что ее сына дважды посещал адвокат в СИЗО, но на этой неделе его не пустили к подзащитному — «очевидно, что в эти дни и снимался этот пропагандистский ролик».





Интервью вышло 3 июня в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Протасевич заявил о признании вины по статье 342 Уголовного кодекса (организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок), а также рассказал о чате, в котором обсуждался план акций протеста, и назвал фамилии его участников.





Он рассказал о якобы конфликтах между оппозиционными штабами, об условиях жизни, квартирах и домах, в которых живут демократические лидеры, а также обтекаемо — о финансировании их деятельности и вовлеченности в это европейских государств.







