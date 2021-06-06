Италия не дает разрешения на назначение послом пресс-секретаря МИД
Влиятельное итальянское издание Corriere della Sera сообщает, что Италия не дает агреман на назначение послом нынешнего пресс-секретаря МИД РБ Анатолия Глаза.
Если Рим не даст разрешение, дипломат не сможет стать послом в Италии.
«Еврорадио» отмечает, что сын экс-депутата Анатолия Тихоновича Глаза, Глаз-младший уже работал в посольстве Беларуси в Италии.
Также он имел определенное время должность в Администрации президента. Пресс-секретарем МИД стал в 2018 году.
Возглавить диппредставительство Беларуси в Италии пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз может только после одобрения президента страны Серджио Маттареллы. Однако в Риме не спешат подписать соответствующее разрешение.
Как пишет издание, вопрос не может решиться уже несколько месяцев, так как он стал еще более деликатным. Источники издания из итальянского МИД говорят о необходимости проявлять осторожность и не торопиться, а также о «временной приостановке» процедуры аккредитации Анатолия Глаза в качестве посла Беларуси в Италии.
О том, что итальянское правительство рассматривает возможность вручения верительных грамот в качестве посла Беларуси в Италии Анатолию Глазу, накануне в интервью изданию Linkiesta говорил Павел Латушко. По его мнению, Италия была бы первой в ЕС, "кто принял бы нового посла", назначенного после выборов 2020 года, пишет TUT.BY
"Белорусский партизан"
14:51 06/06/2021
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