Италия не дает разрешения на назначение послом пресс-секретаря МИД

Если Рим не даст разрешение, дипломат не сможет стать послом в Италии.





«Еврорадио» отмечает, что сын экс-депутата Анатолия Тихоновича Глаза, Глаз-младший уже работал в посольстве Беларуси в Италии.





Также он имел определенное время должность в Администрации президента. Пресс-секретарем МИД стал в 2018 году.













Возглавить диппредставительство Беларуси в Италии пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз может только после одобрения президента страны Серджио Маттареллы. Однако в Риме не спешат подписать соответствующее разрешение.





Как пишет издание, вопрос не может решиться уже несколько месяцев, так как он стал еще более деликатным. Источники издания из итальянского МИД говорят о необходимости проявлять осторожность и не торопиться, а также о «временной приостановке» процедуры аккредитации Анатолия Глаза в качестве посла Беларуси в Италии.





Павел Латушко. По его мнению, Италия была бы первой в ЕС, "кто принял бы нового посла", назначенного после выборов 2020 года, пишет О том, что итальянское правительство рассматривает возможность вручения верительных грамот в качестве посла Беларуси в Италии Анатолию Глазу, накануне в интервью изданию Linkiesta говорил. По его мнению, Италия была бы первой в ЕС, "кто принял бы нового посла", назначенного после выборов 2020 года, пишет TUT.BY



