+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Сикорский назвал "рейдерским захватом" санкции в отношении "Белавиа"

Директор департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский назвал "рейдерским захватом" санкции ЕС, введенные в отношении "Белавиа" после инцидента с самолетом Ryanair.


"Идет процесс удушения. На самом деле, вопреки всем международным документам, на основании фейковой новости принимаются такие непрофессиональные решения. Эти санкции – фактически рейдерский захват рынка и бизнеса. Авиакомпания ("Белавиа" - ИФ) не участвовала в этих событиях", - заявил Сикорский в эфире телеканала "ОНТ" в субботу, пишет interfax.by.

"Что диспетчер не должен был отреагировать по закону? Специалисты по авиационной безопасности не должны были отреагировать по закону? У нас сейчас несколько важных направлений работы. Взаимодействие с международными организациями, чтобы развенчать фейки", - добавил он.

Как сообщалось, Комитет постоянных представителей стран ЕС (Coreper) в пятницу согласовал ограничительные меры против Беларуси из-за принудительной посадки пассажирского рейса ирландской авиакомпании Ryanair в Минске. Санкции введены против национального авиаперевозчика "Белавиа" и других белорусских авиакомпаний. Им запрещено пересекать европейское воздушное пространство и приземляться в аэропортах стран ЕС, а также европейским национальным авиаперевозчикам теперь нельзя летать в Беларусь. Решение вступило в силу в полночь по европейскому времени.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]