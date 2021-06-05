"Болит отбитая голова", — написал Латыпов в письме перед попыткой самоубийства
"Болит напрочь отбитая голова", — написал Степан Латыпов в письме в день суда. Он не объясняет, кто и почему бил его по голове.
Степан Латыпов
"Свабода" поделилась письмом Степана Латыпова, которое он написал 1 июня, в день, когда пытался покончить с собой в суде, передает Еврорадио.
После перерыва в судебном заседании Степан Латыпов попытался перерезать себе горло. Он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и проткнул себе горло ручкой. Перед попыткой самоубийства он сказал:
"Отец! После свидания ко мне пришел ГУБОП. Пообещал, что если я не признаю вину, у меня будет пресс-хата, уголовные дела против родных и соседей. Пресс-хата у меня была — 51 день. Так что ты готовься".
"Скорая помощь" увезла его из здания суда. Латыпову сделали операцию в Минском научном центре хирургии, трансплантологии и гематологии. Через день силовики вернули его в СИЗО №1.
18:42 05/06/2021
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