+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В пункте пропуска «Мядининкай» выстроился многодневный пикет с бело-красно-белыми флагами

Требования пикетирующих — ускорить принятие санкций против режима в Беларуси.


Уже около 60 человек собрались в пункте пропуска «Мядининкай» для участия в многодневном пикете, сообщает tut.by.

Требования пикетирующих к ЕС — ускорить принятие санкций против Лукашенко. К белорусским властям — освободить политзаключенных и открыть наземные границы для свободного перемещения граждан.

Если требования не будут выполнены, то через четыре дня участники обещают начать блокировать движение.

Акции легальны и согласованы с местными властями.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]