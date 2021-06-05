Дмитрий Колезев. Москва продолжит выдавать Лукашенко кредиты

© Стоп-кадр видео president.gov.by





Если предположить, что ответы Протасевича писали люди в окружении Лукашенко (если не диктатор лично), то это тревожно для белорусской элиты. Протасевич говорит, что существовал заговор против Лукашенко, и «заговорщики якобы были из 20 семей „топ-силовиков“ и военных. За переворот они требовали 5-7 миллионов евро». (Впрочем, тут же соглашается, что военных «на самом деле не было»). Также он говорит о сливах, которые NEXTA получала напрямую от силовиков. В данном случае не обсуждаем, насколько эти слова соотносятся с истиной, важно, что они могут быть предвестием новых чисток среди влиятельных людей Беларуси.





Еще такой пассаж: «Название российской компании, финансировавшую NEXTA, Роман вспомнить не смог, но упомянул, что она связана с Уралом и горной добычей. Протасевич утверждает, что компания принадлежит крупному олигарху и конкуренту российского предпринимателя Михаила Гуцериева». Видимо, речь об «Уралхиме» Дмитрия Мазепина, то есть Лукашенко устами пленника Протасевича обвиняет одного вполне лояльных Кремлю олигархов в организации протестов в Беларуси.





Но Москва, конечно, пропустит это мимо ушей и продолжит выдавать Лукашенко кредиты.







