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Участники августовских протестов задержаны на границе с Литвой

На границе с Литвой задержали двух участников августовских протестов в Бресте, которые находились в международном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Беларуси в субботу.


"Жителей Бреста (21 и 27 лет) задержали на участке границы "Рудевщина" в направлении Литвы (1,5 км от госграницы Беларуси). Они находились в международном розыске за участие в массовых беспорядках", - проинформировали в МВД, пишет interfax.by.

"Оба правонарушителя являются участниками околофутбольного движения неонацистской направленности", - говорится в сообщении.

"От российских правоохранителей стало известно, что разыскиваемые лица в июне текущего года намереваются нелегально транзитом через территорию Республики Беларусь попасть в страны Европейского союза", - заявил начальник брестского управления ГУБОПиК МВД Александр Лаврукович.

По данным МВД, фигуранты скрывались в Москве. 2 июня они прибыли в Минск, чтобы оттуда перебраться в Евросоюз.

Вечером 4 июня брестчан задержали в Ивьевском районе оперативники ГУБОПиК совместно с милицией Гродненщины и пограничниками Лидской погрангруппы.

"На задержанных составили административные протоколы за незаконное пересечение госграницы", - отметили в МВД.
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