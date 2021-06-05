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Максим Знак и Людмила Казак стали финалистами премии "Lawyers for Lawyers Award"

Премия 2021 года будет вручаться лауреатам во время церемонии, организованной Lawyers for Lawyers и Амстердамской коллегией адвокатов 18 ноября.

Максим Знак и Людмила Казак стали финалистами премии "Lawyers for Lawyers Award"
Церемонию покажут в прямом эфире ведущие телеканалы Европы.

Традиционно премия Lawyers for Lawyers Award поддерживает юристов, внесших значительный вклад в защиту законности и прав человека в сложных условиях, пишет оfficelife.media

Юристы-правозащитники со всего мира были номинированы на премию 2021 года. Экспертное жюри присудило победу У Хинг Маунг Зау из Мьянмы, коллективу защиты заключенных Хирака из Алжира, Максиму Знаку и Людмиле Казак из Беларуси.

Lawyers for Lawyers известна как некоммерческая и неполитическая организация. В 2020 году она организовала защиту более чем 172 адвокатов из 37 стран.

Ранее сообщалось, что адвокат Максим Знак обвиняется в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в создании экстремистского формирования и руководстве им.

Людмилу Казак, адвоката политика Марии Колесниковой, в Беларуси лишили лицензии. Квалификационная комиссия по адвокатуре Минюста посчитала, что Казак дискредитировала звание адвоката.

Дело в том, что Казак задержали 24 сентября 2020 года и осудили по статье 23.4 КоАП «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».
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