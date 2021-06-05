Белорусский кот / Еврорадио





По её словам, в конце мая в витебскую исправительную колонию приехал прокурор из Минска и попросил заключенных написать такое прошение, передает Еврорадио.





“Больше половины заключённых отказались это сделать, но были и те, кто согласился”, — сказала женщина.





По состоянию на 5 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 470 человек.