+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

К чему бы это? В колонии политзаключённых просят написать прошение об освобождении

В колонии “Витьба-3” политзаключенных просят написать прошение об освобождении на имя Александра Лукашенко. Про это рассказала “Белсату” мама одного из политзаключенных.

Белорусский кот / Еврорадио 

По её словам, в конце мая в витебскую исправительную колонию приехал прокурор из Минска и попросил заключенных написать такое прошение, передает Еврорадио.

“Больше половины заключённых отказались это сделать, но были и те, кто согласился”, — сказала женщина. 

По состоянию на 5 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 470 человек.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Ткнуть Россию носом в газ и калий
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Павел Знавец
ВІДЭА, якое варта паглядзець кожнаму беларусу.
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]