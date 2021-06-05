Политический аналитик Шрайбман покинул Беларусь





Не знаю, грозил ли мне арест. Интервью Романа пустили в эфир, не задержав меня накануне, хотя я не прятался. Может, и сейчас все бы закончилось, как полгода назад, то есть ничем. Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение – уехать. Обе альтернативы – СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО – были еще хуже, как для меня, так и для близких", — написал Шрайбман в своём тг-канале.





При этом он уточняет, что никакой обиды за сказанное на Протасевича не держит: “Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят”.