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Политический аналитик Шрайбман покинул Беларусь

Политический аналитик Артём Шрайбман покинул Беларусь. Причина — “интервью” Романа Протасевича на ОНТ, где тот сказал, что Шрайбман помогал советами в чате, “который можно было назвать координационным штабом революции – Love Hata”.

Политический аналитик Шрайбман покинул Беларусь
"Простое нахождение в том чате много месяцев назад, и громкие заявления Протасевича теперь, с ведущим, который отдельно переспросил про меня, – это переход в зону некомфортного риска. Это чувство укрепилось, когда в тот самый вечер я увидел что-то очень похожее на наружку у своего подъезда, передает Еврорадио.

Не знаю, грозил ли мне арест. Интервью Романа пустили в эфир, не задержав меня накануне, хотя я не прятался. Может, и сейчас все бы закончилось, как полгода назад, то есть ничем. Но спокойно жить и работать в стране при таких вводных дальше было бы сложно. Поэтому пришлось пойти на очень некомфортное решение – уехать. Обе альтернативы – СИЗО и ежедневное ожидание СИЗО – были еще хуже, как для меня, так и для близких", — написал Шрайбман в своём тг-канале. 

При этом он уточняет, что никакой обиды за сказанное на  Протасевича не держит: “Мы не знаем, какой подвал в ЛНР и какую судьбу для его девушки ему обрисовали в случае отказа от этого интервью. Заложников не судят”.
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