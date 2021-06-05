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БДИПЧ считает, что трансляция на ТВ показаний Протасевича и Сапеги нарушает их права

Трансляция на телевидении показаний оппозиционера Романа Протасевича и его девушки Софьи Сапеги нарушает их право на справедливое судебное разбирательство, считают в БДИПЧ ОБСЕ.



"Недавно транслировавшиеся кадры с Протасевичем и Сапегой вызывают глубокую тревогу, нарушают их право на справедливое судебное разбирательство и могут быть признаком того, что они подвергались принуждению или пыткам, что запрещено международным правом", - заявил директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи. Его заявление размещено на сайте БДИПЧ в пятницу, пишет interfax.by.

В БДИПЧ ОБСЕ полагают, что "записанные на видео признательные показания, а также их трансляция... серьезно затрагивают право на презумпцию невиновности и эффективную юридическую помощь".

Мекаччи призвал немедленно освободить Протасевича и Сапегу. "Государства-участники ОБСЕ недвусмысленно обязались поддерживать право на справедливое судебное разбирательство, абсолютный запрет пыток и других видов жестокого обращения, стремиться к их искоренению. На 27-й встрече Совета министров ОБСЕ в Тиране в 2020 году государства-участники ОБСЕ обязались отказаться и воздерживаться от использования методов допроса, которые представляют собой пытки и другие виды жестокого обращения, в том числе для получения признательных показаний", - сказано в заявлении Мекаччи.

По его мнению, белорусские власти должны расследовать "заслуживающие доверия утверждения, что Протасевич и Сапега подвергались пыткам или другому запрещенному обращению". "Любая попытка включить "признательные показания" в качестве доказательства в судебное разбирательство против них еще больше подорвет законность судебного разбирательства", - подчеркивается в заявлении директора БДИПЧ.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель телеграм-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

Вскоре после задержания было опубликовано несколько видео с задержанными молодыми людьми. Накануне на телеканале ОНТ показали интервью с Протасевичем, в котором он, в частности, сообщил, что сотрудничает со следствием полностью и открыто, предоставляет много уникальных фактов.
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