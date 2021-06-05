Аста Скайсгирите и глава МВД Агне Билотайте утверждают, что Беларусь ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на нее давление, Советник президента Литвыи глава МВДутверждают, что Беларусь ведет гибридную войну с Литвой и оказывает на нее давление, пишет delfi.lt.





В последнее время белорусский режим значительно увеличил гибридное давление на нашу страну, один из признаков такого давления - увеличение числа нелегальных мигрантов", – сказал Скайсгирите.





Билотайте сказала, что одна из частей гибридной войны - рост нелегальной миграции. "Очевидно, что против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция - одно из средств", – сказала министр.





"За минувшие сутки мы задержали 52 нелегальных мигрантов, за последние 5 месяцев количество нелегальных мигрантов увеличилось в два раза, если сравнивать с данными за прошлый год" – продолжила она.





"Для защиты границы у нас есть все необходимые средства, в это вовлечены все ведомства, мы управляем ситуацией. Если ситуация будет сложной, если она ухудшится, у нас есть план А, Б и В. Мы готовы к возможным вызовам", – заметила министр. По словам Билотайте, план прикрытия активируют и привлекут армию, если поток нелегальной миграции значительно вырастет.





Она упомянула, что страна старается снизить привлекательность миграции. Сейчас большая часть мигрантов, которые просят убежища в Литве, позже уезжает на Запад. Планируется запретить тем, кто просит о статусе беженца, в течение определенного времени покидать территорию Литвы.





"Пока не установят личность просителя и выполнены другие процедуры, движение не будет разрешено", – сказала Билотайте.





По ее словам, после задержания последней партии мигрантов, центр в Пабраде заполнен до отказал, поэтому выбраны места для поселения других мигрантов.





"Альтернативы такие - общежитие Школы пограничников, а если этого не хватит, то армия разобьет палаточный лагерь на 300 мест со всей инфраструктурой: кухней, водой и т.д., чтобы люди могли там жить", – сказала министр.





Кроме того, ускорен процесс установки отслеживающих систем на границе. Сейчас они охватывают 38% границы с Беларусью. В 2022 год планируют завершить установку этих систем на всей границе.





По данным СОГГ, в этом году в Литву из Беларуси пытались попасть около 250 мигрантов, в основном граждан Ирака. Это в 3 раза больше, чем за весь 2020 год.





В конце мая Александр Лукашенко заявил, что Беларусь до сих пор останавливала "наркотики и мигрантов" у границы с Литвой, а после реакции на посадку самолета в Минске и новых санкций, больше не будет этим заниматься. "Вот сейчас сами будете их есть и ловить", - сказал он.







